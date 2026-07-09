Sebastian pokazal očeta: "Najlepše je vračati staršem"

"Najlepše darilo - tudi sebi - je, če lahko staršem vrneš vsaj dela tega, kar so ti v življenju nudili," je zapisal pevec Sebastian in s tem pokazal, kako močno se zaveda vsega, kar sta mu starša skozi leta dala.

Ob tem je razkril tudi ganljivo podrobnost: mama je tokrat ostala doma, vendar kljub razdalji ostaja povezana z njim. "Pogrešava mamo, ki je želela ostati doma (letalo pač), a vse budno spremlja preko najinih objav," je zapisal pevec.

Njegove besede so naletele na številne odzive, saj so se mnogi poistovetili z občutkom, ko se človek v odraslih letih začne še bolj zavedati žrtvovanja svojih staršev. Prav majhne geste pozornosti in vračanje ljubezni so pogosto največje darilo, ki ga lahko podarimo tistim, ki so nam stali ob strani od začetka.