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Dolga leta ju je skrivala pred svetom, zdaj pa sta sinova Britney Spears naredila to

S.B.
Svet slavnih 0
30. 08. 2026 18.09

Dolga leta sta bila predvsem dečka, ki smo ju poznali z redkih družinskih fotografij ene najbolj slavnih žensk na svetu. Sean Preston in Jayden James, sinova Britney Spears, sta večino otroštva preživela daleč od blišča, ki je spremljal njuno mamo – zdaj pa sta sama stopila v središče pozornosti.

james jayden

Sean Preston, ki je star 20 let, in njegov 19-letni brat Jayden James sta skupaj debitirala na eni največjih modnih pist na svetu. Brata sta se pojavila na reviji Vetements za sezono pomlad/poletje 2027 v okviru pariškega tedna moške mode.

In čeprav sta se v preteklosti javnosti večinoma izogibala, sta zdaj pokazala, da sta pripravljena stopiti iz sence slavnih staršev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dva brata, dva povsem različna sloga

Sean Preston je na modno pisto stopil v dolgem črnem, sijočem plašču oziroma plašču iz satenu podobnega materiala, ki ga je kombiniral s črno srajco, kravato in širokimi kavbojkami.

Njegov mlajši brat Jayden pa se je odločil za povsem drugačen videz. Nosil je oprijeto belo majico brez rokavov, kavbojke, usnjen pas in več verižic oziroma dodatkov.

Prav kontrast med njunima slogoma je bil eden od razlogov, da je njun nastop pritegnil toliko pozornosti. Toda za brata je bil nastop predvsem povsem nova izkušnja.

V pogovoru za Vogue sta priznala, da pred tem nista imela veliko izkušenj z modnim svetom. Jayden je povedal, da sta se pred nastopom med seboj spodbujala, vadila hojo in se celo šalila na račun drug drugega.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mama ni bila v Parizu, vendar je bila z njima

Britney Spears modne revije v Parizu ni spremljala v živo. Toda to ne pomeni, da sinov pri njunem velikem trenutku ni podpirala.

Jayden je za Vogue razkril, da je bila mama zaradi njunega prvega nastopa celo zelo nervozna. Pred modno revijo ju je večkrat poklicala in jima pošiljala sporočila, v hotel pa jima je poslala tudi rože za srečo.

Po njegovih besedah ju je predvsem želela prepričati, da je odločitev za nastop res njuna.

Ko sta jo vprašala za nasvet, jima je dala odgovor, ki je hitro zaokrožil po svetovnih medijih: spomnila ju je, da sta njena sinova in da jima bo uspelo. Čeprav Britney ni sedela v prvi vrsti, je bila njena podpora očitno pomemben del njunega prvega velikega koraka v svetu mode.

Jayden James je razkril, da ju je mama ves čas bodrila.
Jayden James je razkril, da ju je mama ves čas bodrila.FOTO: Profimedia

Odraščala sta daleč od hollywoodskih žarometov

Sean Preston in Jayden James sta otroka Britney Spears in Kevina Federlina. Britney in nekdanji plesalec sta se poročila leta 2004. Sean se je rodil leta 2005, Jayden pa leta 2006. Njuna starša sta se nato ločila leta 2007.

Odraščanje fantov je bilo vse prej kot običajno. Njuna zgodnja leta so spremljali neprestani medijski pritiski in izjemno zanimanje javnosti za življenje Britney Spears.

Po težkem obdobju v pevkinem zasebnem življenju in začetku njenega skrbništva leta 2008 je Kevin Federline prevzel glavno skrb za sinova.

Fantoma je tako poskušal omogočiti bolj zasebno življenje. Leta 2023 sta se skupaj z očetom preselila na Havaje, kjer sta lahko živela precej bolj umaknjeno od medijskega sveta.

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Leta odtujenosti od slavne mame

Odnos Britney Spears z njenima sinovoma je bil skozi leta pogosto zapleten.

V času skrbništva je pevka večkrat javno govorila o tem, kako boleče ji je bilo, ker je imela omejen nadzor nad lastnim življenjem in odnosi z otrokoma. Po koncu skrbništva leta 2021 je Britney postopoma poskušala znova graditi odnos s Seanom in Jaydnom.

V določenem obdobju sta bila sinova od nje precej odtujena. Jayden je leta 2022 v javnem intervjuju govoril o napetem odnosu z mamo in dejal, da sta z bratom upala, da se bo odnos nekoč izboljšal.

V zadnjih letih pa so se pojavili znaki, da družina počasi išče pot drug do drugega.

Britney je leta 2024 javno izrazila veliko veselje, ko se je ponovno srečala z Jaydnom. Kasneje so mediji poročali tudi o tem, da je pevka postopoma znova gradila odnos z obema sinovoma.

Čeprav družinska dinamika še zdaleč ni bila vedno preprosta, njuna podpora ob pariškem modnem debiju kaže, da Britney ostaja pomemben del njunega življenja.

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Vir: People, Vogue

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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