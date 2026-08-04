Slavna mama ga je branila kot medvedka: "Vsi so se je bali"

Dogodek se je zgodil v času, ko je bil Sean še mlad igralec. Član snemalne ekipe naj bi se posmehljivo odzval na njegov zobni aparat, komentar pa je slišala njegova mama. Patty Duke, ki je bila takrat z njim na snemanju, se je močno razjezila in zaščitniško stopila na njegovo stran. "Ščitila me je kot mama medvedka" je Sean opisal svojo mater in dodal, da je bila kljub drobni postavi oseba, ki je znala prestrašiti ljudi okoli sebe.

icon-expand Sean se je spominjal, kako ga je mama vse življenje ščitila. FOTO: Profimedia

Mama, ki je želela sinu prihraniti lastne boleče izkušnje

Sean Astin je ob tem spregovoril tudi o težkem otroštvu svoje mame. Patty Duke je bila ena največjih otroških zvezdnic svojega časa, pri komaj 16 letih je prejela oskarja za stransko žensko vlogo v filmu The Miracle Worker. A slava v mladosti je imela tudi temno plat. Kot otrok v Hollywoodu je doživela številne travme in kasneje javno spregovorila o svojih duševnih težavah. Sean meni, da je prav zaradi lastnih izkušenj mama želela njemu omogočiti drugačno otroštvo. Ni ga odvračala od igranja, temveč si je želela, da bi imel pozitivno izkušnjo v svetu zabave, brez bolečin, ki jih je sama doživela kot mlada igralka.

Od otroške zvezde do ene najbolj prepoznavnih igralk

Patty Duke je zaslovela že kot deklica, njena kariera pa je bila izjemna. Poleg oskarja je bila znana tudi po televizijski seriji The Patty Duke Show. Pozneje je postala tudi pomembna zagovornica ozaveščanja o duševnem zdravju. Astin je svojo igralsko pot začel zelo mlad in zaslovel s filmom The Goonies, kasneje pa osvojil svet kot Samwise Gamgee v Gospodarju prstanov.

icon-expand Patty Duke je bila prava mama medvedka. FOTO: Profimedia

"Vedno je želela narediti prav"

Dukeova je Astina rodila leta 1971, vendar ni vedela, kdo je njegov biološki oče. Takrat se je videvala z Desijem Arnazom mlajšim, nato pa se je za kratek čas poročila z glasbenim promotorjem Michaelom Tellom. Kmalu zatem se je ustalila z igralcem Joshom Astinom, s katerim sta bila poročena do leta 1985. Kasneje je test DNK razkril, da je bil Tell Seanov biološki oče. Čeprav Sean priznava, da je bilo odraščanje ob slavni materi zapleteno, o njej govori z veliko ljubezni in spoštovanja. Poudarja, da je bila Patty izjemno inteligentna, močna in predana mama, ki je želela svoje otroke zaščititi pred stvarmi, skozi katere je morala sama.