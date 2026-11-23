Otroci slavnih staršev pogosto odraščajo v svetu, ki si ga njihovi vrstniki lahko le predstavljajo. Filmski prizori, snemalne ekipe in rdeče preproge so za nekatere del vsakdana že od otroštva. A Sarah Michelle Gellar in Freddie Prinze Jr. sta se odločila, da bosta svojima otrokoma kljub uspešni igralski karieri omogočila nekoliko drugačno odraščanje. Njuna 17-letna hčerka Charlotte Grace je sicer že pokazala zanimanje za igralski poklic. V pogovoru za revijo PEOPLE je razkrila, da obiskuje igralske ure vsak teden in da je igranje trenutno njena najljubša dejavnost. Posebej zanimivo pa je, da se uči pri mentorju, pri katerem sta svoje prve igralske korake naredila tudi njena starša. "Obiskuje igralske ure pri mentorju, pri katerem sva začela tudi Freddie in jaz," je za PEOPLE povedala Sarah Michelle Gellar. Charlotte je ob tem navdušeno priznala, da komaj čaka, da bo lahko začela tudi profesionalno igrati.

icon-expand Sarah s hčerko Charlotte. FOTO: Profimedia

Mama ji je postavila jasno mejo, ki je hčerki ni najbolj všeč

Čeprav Sarah podpira hčerino zanimanje za igranje, ima glede njene morebitne kariere zelo jasno pravilo. Charlotte namreč ne sme nastopati pred kamero, dokler ne konča srednje šole. O tem je igralka spregovorila že v intervjuju za The Hollywood Reporter. Priznala je, da hčerki njena odločitev ni najbolj všeč. Charlotte ji je celo očitala, da je to nepravično, saj je bila tudi mama sama otroška igralka. Toda Sarah ima za svojo odločitev tehten razlog. "Da, bila sem otroška igralka. Toda nisem bila otrok dveh slavnih staršev," je pojasnila. Igralka je poudarila, da hčerki nikoli ne bo preprečila obiskovanja filmskih prizorišč ali spoznavanja igralskega poklica. Ne želi pa, da bi se že med šolanjem izpostavljala pred kamero. Prepričana je, da se mora najprej naučiti čim več o poklicu in njegovem ozadju. Zanimivo je, da so jo med snemanjem serije Wolf Pack in filma Do Revenge sodelavci celo spodbujali, naj Charlotte omogoči manjšo vlogo. A igralka pri svojem pravilu ni popustila.

icon-expand Charlotte z mamo na dogodku. FOTO: Profimedia

Hčerka Charlotte in sin Rocky odraščata nekoliko drugače kot njuna slavna starša

Sarah Michelle Gellar in Freddie Prinze Jr. imata dva otroka. Prvorojenka Charlotte Grace je septembra letos praznovala 17. rojstni dan, njun sin Rocky James pa je star 14 let. Igralka je ob hčerinem rojstnem dnevu na Instagramu objavila redke družinske fotografije in ji namenila zelo osebno sporočilo. Opisala jo je kot svojo najboljšo prijateljico in zapisala, da je prav Charlotte tista, ki jo vsak dan spodbuja, da postane boljša oseba. Tudi ob sinovem rojstnem dnevu ni skrivala ponosa. Rockyja je opisala kot dečka, ki jo navdihuje s tem, kako pogumno sledi svojim sanjam. Medtem ko Charlotte zanima igralstvo, ima Rocky nekoliko drugačne načrte. Navdušuje ga avtomobilski šport, njegova velika želja pa je, da bi nekoč postal dirkač formule 1. Svojo strast razvija tudi z vožnjo gokartov, pri čemer ga podpira predvsem oče. Zanimivo je, da je prav Rocky za formulo 1 navdušil tudi starejšo sestro. Charlotte je v pogovoru za PEOPLE povedala, da je zdaj tudi sama velika ljubiteljica tega športa in da je to postala njihova družinska strast. Medtem ko sta se Sarah in Charlotte skupaj udeležili dogodka PEOPLE x InStyle v Las Vegasu pred dirko formule 1, sta Freddie in Rocky konec tedna preživela na dirkališču, kjer je imel najstnik svojo dirko. Za Charlotte je bil to tudi poseben mejnik, saj se je prvič pojavila na rdeči preprogi.

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Ljubezenska zgodba, ki se je začela na filmskem prizorišču

Sarah Michelle Gellar in Freddie Prinze Jr. sta se spoznala leta 1997 med snemanjem mladinske grozljivke I Know What You Did Last Summer. Sprva sta bila prijatelja, njuno razmerje pa se je razvilo šele nekaj let pozneje. Par se je poročil leta 2002 in tako letos praznoval že 24. obletnico zakona. Sarah je ob letošnji obletnici na Instagramu objavila nekaj starih fotografij in se pošalila, ali bi si takrat lahko predstavljala, kje bosta 24 let pozneje. V nedavnem pogovoru za PEOPLE je razkrila tudi, da se je njuna komunikacija skozi leta še izboljšala. "Resnično sva se naučila biti partnerja in podpirati drug drugega," je povedala o njunem odnosu. Ob tem je poudarila, da je za uspešno zvezo treba vlagati trud, pa naj gre za partnerski odnos ali prijateljstvo. Zakon pa ohranjata tudi tako, da varujeta svojo zasebnost in družinsko življenje.

icon-expand Sarah Michelle Gellar in Freddie Prinze Jr. FOTO: Profimedia

Oba sta odraščala drugače kot njuna otroka

Zanimivo je tudi, da sta Sarah in Freddie večkrat spregovorila o tem, kako njuno lastno otroštvo vpliva na vzgojo Charlotte in Rockyja. Oba sta namreč odraščala z enim staršem in se dobro zavedata, kako drugačne so bile njune življenjske okoliščine od tistih, v katerih odraščata njuna otroka. Sarah je povedala, da sta se morala sama veliko bolj boriti za določene priložnosti. Danes pa lahko svojima otrokoma omogočita kakovostno izobraževanje in številne možnosti, ki jih sama morda nista imela. Zato se jima zdi še posebej pomembno, da otroka razvijeta občutek odgovornosti, discipline in vztrajnosti. Igralka je v pogovoru za PEOPLE razkrila, da je bila hčerka nekoč tudi plesalka. Sama jo je redno spremljala na tekmovanjih, ko pa se je Charlotte odločila, da ples ni več zanjo, ji je povedala, da mora svojo odločitev izpeljati do konca. "Želim si le, da bi bila moja otroka disciplinirana pri vsem, česar se lotita," je pojasnila.