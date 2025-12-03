Bibaleze.si
Sanjski Šime: nasvet, ki mu ga je dala mama in ga še vedno upošteva

B.R.
Svet slavnih 0
03. 12. 2025 02.28

Šime Elez, znan kot Sanjski moški Hrvaške, še vedno uživa veliko pozornosti javnosti, in to mesece po zaključku šova, ki ga je naredil slavnega. Pred kratkim je medijem razkril nasvet svoje mame, ki ga spremlja že od otroštva.

Šime Elez - naslovna

Šime Elez, šarmantni Spličan, ki smo ga spremljali v oddaji Sanjski moški, je za revijo Story delil nasvet svoje mame: "Ko sem bil otrok, ko je zunaj pihala burja in smo morali ven – za šolo ali zvečer v mesto – so mi vedno počile roke, kar je bilo boleče in neprijetno. Mama mi je vedno govorila: Maži roke s kremo, ne pozabi na obraz, da ti ne počijo ustnice in ne razpoka nos."

Ta preprost, a učinkovit nasvet je Šimeju ostal v spominu kot lekcija o skrbi zase in pomenu vsakodnevne nege, še posebej v zimskem času.

Nasveti za nego otroške kože pozimi

Ko temperature padejo, je otroška koža še posebej občutljiva. Nekaj ključnih priporočil za starše:

Redno vlaženje – majhni otroci naj vsak dan prejemajo kremo za roke in obraz, da preprečimo izsušitev kože.

Uporaba nežnih čistil – izogibajte se milom z močnimi dišavami, ki kožo dodatno izsušijo.

Zaščita pred vetrom – pri sprehodih v mrazu uporabite šale, kapuce in rokavice, da koža ne pride v stik s hladnim zrakom.

Pravilno kopanje – kopeli naj bodo kratke in v mlačni vodi, po kopanju pa takoj nanesite vlažilno kremo.

Hidracija – spodbujajte otroke k pitju vode tudi pozimi, saj hidracija pomaga ohranjati prožnost kože.

Prva zima z dojenčkom: kdaj ven, kako ga obleči in kdaj k pediatru?
Vir: American Academy of Dermatology

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
nega kože pozimi otroška koža Šime Elez izsušena koža starševski nasveti
