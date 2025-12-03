Sanjski Šime: nasvet, ki mu ga je dala mama in ga še vedno upošteva

Ta preprost, a učinkovit nasvet je Šimeju ostal v spominu kot lekcija o skrbi zase in pomenu vsakodnevne nege, še posebej v zimskem času.

Šime Elez , šarmantni Spličan, ki smo ga spremljali v oddaji Sanjski moški , je za revijo Story delil nasvet svoje mame: " Ko sem bil otrok, ko je zunaj pihala burja in smo morali ven – za šolo ali zvečer v mesto – so mi vedno počile roke, kar je bilo boleče in neprijetno. Mama mi je vedno govorila: Maži roke s kremo, ne pozabi na obraz, da ti ne počijo ustnice in ne razpoka nos. "

Ko temperature padejo, je otroška koža še posebej občutljiva. Nekaj ključnih priporočil za starše:

Redno vlaženje – majhni otroci naj vsak dan prejemajo kremo za roke in obraz, da preprečimo izsušitev kože.

Uporaba nežnih čistil – izogibajte se milom z močnimi dišavami, ki kožo dodatno izsušijo.

Zaščita pred vetrom – pri sprehodih v mrazu uporabite šale, kapuce in rokavice, da koža ne pride v stik s hladnim zrakom.

Pravilno kopanje – kopeli naj bodo kratke in v mlačni vodi, po kopanju pa takoj nanesite vlažilno kremo.

Hidracija – spodbujajte otroke k pitju vode tudi pozimi, saj hidracija pomaga ohranjati prožnost kože.