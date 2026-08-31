Razkrila novo tetovažo na rami, ki je posvečena njenima otrokoma

62-letna igralka se je udeležila evropske premiere težko pričakovanega nadaljevanja kultnega filma Čarovnice za vsak dan 2 (Practical Magic 2), v katerem se skupaj z Nicole Kidman po skoraj treh desetletjih vrača v vlogi Sally Owens. Toda pozornost ni pritegnila le njena leopardja obleka modne hiše Givenchy. Na levi rami je bilo mogoče opaziti majhno tetovažo z zapisom LB2. In pomen? Njena otroka. Predstavnik Sandre Bullock je za revijo People potrdil, da je tetovaža LB2 poklon njenima otrokoma, 16-letnemu Louisu in 12-letni Laili Bullock. Črki in številka tako predstavljajo osebni poklon družini, ki ji je igralka v zadnjih letih namenila velik del svojega življenja.

icon-expand Na premieri filma je razkrila tetovažo. FOTO: Profimedia

Tetovaža, ki pove več kot tisoč besed

Bullockova svoje zasebno življenje praviloma skrbno varuje, zato je majhna tetovaža toliko bolj zanimiva. Igralka je v zadnjih letih večkrat poudarila, kako pomembno ji je materinstvo, leta 2022 pa si je zaradi družine vzela tudi več letni premor od igranja. Na londonski premieri je spregovorila tudi o tem, kako zelo zaščitniška je do svojih otrok. Pri tem je povezala svoje materinstvo z likom Sally Owens, ki ga ponovno igra v nadaljevanju filma. A Bullockova se hkrati zaveda, da starš svojih otrok ne more zaščititi pred vsem. "Mislim, da si vsaka mama želi, da njeni otroci ne bi nikoli doživeli enake bolečine kot ona. Ampak, veste kaj? To ni njihova pot," je dejala. Prav ta misel daje njeni novi tetovaži še nekoliko globlji pomen. Ni le zapis imen oziroma začetnic, temveč opomnik na dva otroka, ki sta postala osrednji del njenega življenja.

icon-expand Tetovaža na rami je posvečena njenima otrokoma. FOTO: Profimedia

Sandra Bullock je zaradi otrok za nekaj časa odložila Hollywood

Sandra je po filmu The Lost City iz leta 2022 za nekaj časa stopila korak nazaj od filmskega sveta. Takrat je govorila o tem, da si želi več časa preživeti z družino. Zdaj se vrača na velika platna in to v nadaljevanju filma, ki je za številne gledalce postal kultna klasika. V filmu ponovno nastopa kot Sally Owens, ob njej pa je Nicole Kidman kot njena sestra Gillian. Poleg njiju se v nadaljevanju filmske uspešnice pojavita tudi Joey King in Maisie Williams, ki igrata Sallyjini hčerki. Nadaljevanje režira Susanne Bier.

Tudi žalostno obdobje je pustilo pečat na družini

Sandra je v zadnjem času precej bolj odprto govorila tudi o težkem obdobju, ki ga je družina doživela pred nekaj leti. Njen dolgoletni partner Bryan Randall je umrl avgusta 2023 po boju z boleznijo ALS. Igralka je letos v enem izmed podkastov spregovorila o tem, kako sta bolezen in izgubo doživljala njena otroka. Povedala je, da sta Louis in Laila situacijo doživela zelo različno. Laila, ki je bila z Randallom tesneje povezana, je potrebovala drugačen način podpore. Bullockova je poudarila, da ni želela, da bi Louis pri svojih letih prevzel vlogo moškega v družini.