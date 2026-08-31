Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Razkrila novo tetovažo na rami, ki je posvečena njenima otrokoma

S.B.
Svet slavnih 0
31. 08. 2026 12.20

Znana igralka Sandra Bullock je na londonski premieri pokazala posebno tetovažo z napisom LB2. Z njo se je poklonila svojima otrokoma, Louisu in Laili, ki sta njena največja življenjska prioriteta in vir neizmerne ljubezni.

sandra bullock

62-letna igralka se je udeležila evropske premiere težko pričakovanega nadaljevanja kultnega filma Čarovnice za vsak dan 2 (Practical Magic 2), v katerem se skupaj z Nicole Kidman po skoraj treh desetletjih vrača v vlogi Sally Owens. Toda pozornost ni pritegnila le njena leopardja obleka modne hiše Givenchy.

Na levi rami je bilo mogoče opaziti majhno tetovažo z zapisom LB2.

In pomen? Njena otroka.

Predstavnik Sandre Bullock je za revijo People potrdil, da je tetovaža LB2 poklon njenima otrokoma, 16-letnemu Louisu in 12-letni Laili Bullock. Črki in številka tako predstavljajo osebni poklon družini, ki ji je igralka v zadnjih letih namenila velik del svojega življenja.

Na premieri filma je razkrila tetovažo.
Na premieri filma je razkrila tetovažo.FOTO: Profimedia

Tetovaža, ki pove več kot tisoč besed

Bullockova svoje zasebno življenje praviloma skrbno varuje, zato je majhna tetovaža toliko bolj zanimiva. Igralka je v zadnjih letih večkrat poudarila, kako pomembno ji je materinstvo, leta 2022 pa si je zaradi družine vzela tudi več letni premor od igranja.

Na londonski premieri je spregovorila tudi o tem, kako zelo zaščitniška je do svojih otrok. Pri tem je povezala svoje materinstvo z likom Sally Owens, ki ga ponovno igra v nadaljevanju filma.

A Bullockova se hkrati zaveda, da starš svojih otrok ne more zaščititi pred vsem. "Mislim, da si vsaka mama želi, da njeni otroci ne bi nikoli doživeli enake bolečine kot ona. Ampak, veste kaj? To ni njihova pot," je dejala.

Prav ta misel daje njeni novi tetovaži še nekoliko globlji pomen. Ni le zapis imen oziroma začetnic, temveč opomnik na dva otroka, ki sta postala osrednji del njenega življenja.

Tetovaža na rami je posvečena njenima otrokoma.
Tetovaža na rami je posvečena njenima otrokoma. FOTO: Profimedia

Sandra Bullock je zaradi otrok za nekaj časa odložila Hollywood

Sandra je po filmu The Lost City iz leta 2022 za nekaj časa stopila korak nazaj od filmskega sveta. Takrat je govorila o tem, da si želi več časa preživeti z družino.

Zdaj se vrača na velika platna in to v nadaljevanju filma, ki je za številne gledalce postal kultna klasika.

V filmu ponovno nastopa kot Sally Owens, ob njej pa je Nicole Kidman kot njena sestra Gillian. Poleg njiju se v nadaljevanju filmske uspešnice pojavita tudi Joey King in Maisie Williams, ki igrata Sallyjini hčerki. Nadaljevanje režira Susanne Bier.

Tudi žalostno obdobje je pustilo pečat na družini

Sandra je v zadnjem času precej bolj odprto govorila tudi o težkem obdobju, ki ga je družina doživela pred nekaj leti.

Njen dolgoletni partner Bryan Randall je umrl avgusta 2023 po boju z boleznijo ALS. Igralka je letos v enem izmed podkastov spregovorila o tem, kako sta bolezen in izgubo doživljala njena otroka.

Povedala je, da sta Louis in Laila situacijo doživela zelo različno. Laila, ki je bila z Randallom tesneje povezana, je potrebovala drugačen način podpore. Bullockova je poudarila, da ni želela, da bi Louis pri svojih letih prevzel vlogo moškega v družini.

Ljubezen brez meja: Kako je Bryan Randall sprejel otroke Sandre Bullock
Preberi še
Ljubezen brez meja: Kako je Bryan Randall sprejel otroke Sandre Bullock

Vir: People.com

Sandra Bullock materinstvo tetovaža znane osebnosti družina
Naslednji članek
Svet slavnih

Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton

Bibaleze.si Igralka razkrila, da imata s hčerko enake tetovaže
Bibaleze.si Angelina Jolie šokirala s svojo odločitvijo
24ur.com Renata Bohinc presenetila z zelo veliko tetovažo na roki
24ur.com Zoë Saldana: Otroci mi pomagajo ohranjati mladosten videz
Zadovoljna.si Zvezdnica je imela sina doma še dva meseca po njegovi smrti
Bibaleze.si Ne boste verjeli, kaj si je Rihanna dala tetovirati
Bibaleze.si Slavna igralka je svoje težave s samopodobo rešila z materinstvom
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1912