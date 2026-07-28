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Bi uganili, kdo je deklica na fotografiji? Danes jo pozna ves svet

S.B.
Svet slavnih 0
28. 07. 2026 08.53

Gesine Bullock-Prado je ob 62. rojstnem dnevu svoje sestre Sandre delila čudovit spomin iz otroštva.

sandra bullock

Ob fotografiji je Gesine ljubeče zapisala: "Vse najboljše najboljši sestri. Rada te imam še bolj, Sandra." 

Pri tem je uporabila nemško besedo "Schwester" (sestra), kar ni naključje. Sestri sta namreč del otroštva preživeli v Nemčiji, kjer je njuna mama, operna pevka Helga Meyer, nastopala, Sandra pa še danes tekoče govori nemško.

Sandra Bullock s sestro
Sandra Bullock s sestroFOTO: Profimedia

Njena mlajša sestra Gesine je sicer nekoč vodila Sandrino produkcijsko hišo Fortis Films, nato pa ubrala povsem drugačno pot. Danes je uspešna slaščičarka, televizijska osebnost in avtorica več uspešnic.

Sandra je o staranju v preteklosti spregovorila z veliko mero humorja

Ob svojem 60. rojstnem dnevu je dejala, da jo je prihod v novo življenjsko obdobje prijetno presenetil in da so šestdeseta leta "pravzaprav odlična".

Oboževalci jo bodo kmalu znova videli na velikih platnih. Igralka se vrača v težko pričakovanem nadaljevanju filma Čarovnice za vsak dan 2 (Practical Magic 2), v katerem bo ponovno zaigrala ob Nicole Kidman

Premiera filma je napovedana za september letos.

Sandra Bullock Gesine Bullock-Prado sestrstvo zvezdniki film
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