Bi uganili, kdo je deklica na fotografiji? Danes jo pozna ves svet

Ob fotografiji je Gesine ljubeče zapisala: "Vse najboljše najboljši sestri. Rada te imam še bolj, Sandra."
Pri tem je uporabila nemško besedo "Schwester" (sestra), kar ni naključje. Sestri sta namreč del otroštva preživeli v Nemčiji, kjer je njuna mama, operna pevka Helga Meyer, nastopala, Sandra pa še danes tekoče govori nemško.
Njena mlajša sestra Gesine je sicer nekoč vodila Sandrino produkcijsko hišo Fortis Films, nato pa ubrala povsem drugačno pot. Danes je uspešna slaščičarka, televizijska osebnost in avtorica več uspešnic.
Sandra je o staranju v preteklosti spregovorila z veliko mero humorja
Ob svojem 60. rojstnem dnevu je dejala, da jo je prihod v novo življenjsko obdobje prijetno presenetil in da so šestdeseta leta "pravzaprav odlična".
Oboževalci jo bodo kmalu znova videli na velikih platnih. Igralka se vrača v težko pričakovanem nadaljevanju filma Čarovnice za vsak dan 2 (Practical Magic 2), v katerem bo ponovno zaigrala ob Nicole Kidman.
Premiera filma je napovedana za september letos.
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