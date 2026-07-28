Bi uganili, kdo je deklica na fotografiji? Danes jo pozna ves svet

Pri tem je uporabila nemško besedo "Schwester" (sestra), kar ni naključje. Sestri sta namreč del otroštva preživeli v Nemčiji, kjer je njuna mama, operna pevka Helga Meyer , nastopala, Sandra pa še danes tekoče govori nemško.

Ob fotografiji je Gesine ljubeče zapisala: "Vse najboljše najboljši sestri. Rada te imam še bolj, Sandra."

Njena mlajša sestra Gesine je sicer nekoč vodila Sandrino produkcijsko hišo Fortis Films , nato pa ubrala povsem drugačno pot. Danes je uspešna slaščičarka, televizijska osebnost in avtorica več uspešnic.

Ob svojem 60. rojstnem dnevu je dejala, da jo je prihod v novo življenjsko obdobje prijetno presenetil in da so šestdeseta leta "pravzaprav odlična".

Oboževalci jo bodo kmalu znova videli na velikih platnih. Igralka se vrača v težko pričakovanem nadaljevanju filma Čarovnice za vsak dan 2 (Practical Magic 2), v katerem bo ponovno zaigrala ob Nicole Kidman.

Premiera filma je napovedana za september letos.