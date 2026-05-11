Z eno samo objavo pokazala, da je na las podobna pokojni mami

"Vsem mamam,

ne glede na to, kako ste postale mame,

srečen materinski dan. Vse nas povezuje ta čast za vse življenje.

Mami in Omi, hvala, ker sta me učili.

Pogrešamo vaju.

Oprostita, ker sem bila tako razvajena," je zapisala v ganljivi objavi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V Ameriki materinski dan praznujejo drugo nedeljo v maju

Letos je bil v Ameriki materinski dan tako v nedeljo, 10. maja. Igralkine besede ob tem dnevu, pa so mnoge ganile predvsem zato, ker Bullockova zelo redko javno govori o svoji družini. V objavi je poudarila, da materinstvo ni povezano le z biološkim starševstvom, temveč z ljubeznijo, skrbjo in predanostjo, tudi sama je oba otroka posvojila. Sina Louisa je posvojila leta 2010, hčerko Lailo pa leta 2015.

Poseben pomen ima del, namenjen njeni mami, Helgi Meyer

Helga Meyer je bila nemška operna pevka in učiteljica petja, ki je močno vplivala na Sandrino odraščanje. Sandra je večkrat povedala, da jo je mama naučila discipline, delovne etike in samostojnosti. Helga je umrla leta 2000 po boju z rakom, njena smrt pa je igralko zelo prizadela. V enem izmed starejših intervjujev je Sandra razkrila tudi zadnje pomembne besede svoje mame. Ko je bila ob njeni postelji in skušala zadrževati čustva, ji je Helga rekla: "Ne bodi taka kot jaz." Igralka je pozneje pojasnila, da je šele takrat razumela, kako pogosto je njena mama skrivala svoja čustva in bolečino.

icon-expand Sandra Bullock in njen pokojni partner, Bryan Randall z otrokoma FOTO: Profimedia

Materinstvo ji je popolnoma spremenilo pogled na življenje