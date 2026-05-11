Z eno samo objavo pokazala, da je na las podobna pokojni mami

S.B.
Svet slavnih
11. 05. 2026 09.02

Sandra Bullock je ob letošnjem materinskem dnevu na Instagramu objavila ganljivo sporočilo, ki je hitro zaokrožilo po medijih in družbenih omrežjih. Igralka, ki svoje zasebno življenje običajno zelo skrbno varuje, je delila redko fotografijo svojih otrok Louisa in Laile ter se obenem poklonila svoji pokojni mami Helgi Meyer in babici.

Sandra Bullock praznuje 59. rojstni dan

"Vsem mamam,
ne glede na to, kako ste postale mame,
srečen materinski dan.

Vse nas povezuje ta čast za vse življenje.
Mami in Omi, hvala, ker sta me učili.
Pogrešamo vaju.
Oprostita, ker sem bila tako razvajena," je zapisala v ganljivi objavi.

V Ameriki materinski dan praznujejo drugo nedeljo v maju

Letos je bil v Ameriki materinski dan tako v nedeljo, 10. maja. Igralkine besede ob tem dnevu, pa so mnoge ganile predvsem zato, ker Bullockova zelo redko javno govori o svoji družini. 

V objavi je poudarila, da materinstvo ni povezano le z biološkim starševstvom, temveč z ljubeznijo, skrbjo in predanostjo, tudi sama je oba otroka posvojila. Sina Louisa je posvojila leta 2010, hčerko Lailo pa leta 2015.

Poseben pomen ima del, namenjen njeni mami, Helgi Meyer

Helga Meyer je bila nemška operna pevka in učiteljica petja, ki je močno vplivala na Sandrino odraščanje. Sandra je večkrat povedala, da jo je mama naučila discipline, delovne etike in samostojnosti. Helga je umrla leta 2000 po boju z rakom, njena smrt pa je igralko zelo prizadela.

V enem izmed starejših intervjujev je Sandra razkrila tudi zadnje pomembne besede svoje mame. Ko je bila ob njeni postelji in skušala zadrževati čustva, ji je Helga rekla: "Ne bodi taka kot jaz." Igralka je pozneje pojasnila, da je šele takrat razumela, kako pogosto je njena mama skrivala svoja čustva in bolečino.

Sandra Bullock in njen pokojni partner, Bryan Randall z otrokomaFOTO: Profimedia

Materinstvo ji je popolnoma spremenilo pogled na življenje

V več intervjujih je dejala, da družina ne potrebuje "tradicionalne" oblike, da bi bila prava družina. Njena letošnja objava za materinski dan je zato delovala kot iskren poklon vsem mamam, biološkim, posvojiteljicam, babicam in ženskam, ki skrbijo za druge.

Med najbolj ganljivimi odzivi oboževalcev je bilo prav njeno opravičilo mami za to, da je bila kot otrok razvajena. Mnogi so v tem prepoznali zelo sporočilo, da šele ko odrasteš in sam postaneš starš, zares razumeš, koliko so starši dali zate.

Ljubezen brez meja: Kako je Bryan Randall sprejel otroke Sandre Bullock
Komentarji (0)

