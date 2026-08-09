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Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet

S.B.
Svet slavnih 1
09. 08. 2026 04.00

Danes je Samantha Morton ena najbolj cenjenih britanskih igralk, ki je za svoje delo prejela dve nominaciji za oskarja in si prislužila spoštovanje največjih režiserjev. A njena pot do Hollywooda ni bila niti lahka niti samoumevna. Preden je stopila na velike filmske odre, je preživela otroštvo, polno bolečine, negotovosti in bojev za preživetje.

Samantha Morton

Danes jo gledalci poznajo tudi kot Circe iz novega spektakla Odiseja, režiserja Christopherja Nolana, kjer je s svojo močno igralsko prisotnostjo navdušila občinstvo in kritike. Nolan je o njej povedal, da je v filmu prinesla posebno energijo in da je njen lik pomemben del celotne zgodbe.

A za vlogo, ki jo je danes pripeljala med najbolj pričakovane filmske obraze, se skriva življenje, ki je bilo nekoč daleč od bleščic rdečih preprog.

Otroštvo brez varnosti in občutka doma

Samantha Morton se je rodila leta 1977 v Nottinghamu v Angliji. Njeno otroštvo je bilo zaznamovano z velikimi težavami v družini. Zaradi razmer doma je že kot deklica pristala v sistemu rejništva in otroških domov.

V različnih obdobjih je živela pri številnih rejniških družinah in v ustanovah za otroke, kjer se je pogosto počutila zapuščeno in nerazumljeno. Pozneje je povedala, da je bilo njeno odraščanje zaznamovano z občutkom, da nima pravega doma.

Ko je bila stara 14 let, je zbežala iz rejniškega sistema in nekaj časa živela na ulicah Nottinghama. To obdobje je bilo zanjo izjemno težko, a prav takrat je začela iskati način, kako bi svoje življenje spremenila.

Ko je bila stara 14 let, je zbežala iz rejniškega sistema in nekaj časa živela na ulicah Nottinghama.
Ko je bila stara 14 let, je zbežala iz rejniškega sistema in nekaj časa živela na ulicah Nottinghama.FOTO: Profimedia

Igranje ji je ponudilo izhod

Za Samantho umetnost ni bila le sanje o slavi, bila je možnost, da si ustvari drugačno prihodnost.

Kot najstnica se je začela zanimati za gledališče in igranje. Pri 16 letih je med bivanjem v zavetišču za brezdomce napisala svojo prvo gledališko igro, kar je bil pomemben trenutek na njeni poti. Prav skozi ustvarjalnost je našla način, kako izraziti svojo bolečino in izkušnje.

Kasneje je dejala, da ji je igranje omogočilo dostojanstveno življenje in priložnost, da postane nekaj več kot le številka v sistemu.

Od težkega začetka do nominacij za oskarja

Njena kariera se je začela razvijati v devetdesetih letih, ko je zaslovela z vlogami v britanskih televizijskih produkcijah in filmih. Leta 2000 je prejela prvo nominacijo za oskarja za vlogo v filmu Sweet and Lowdown, leta 2004 pa še drugo za film In America.

Pozneje je igrala v številnih odmevnih projektih, med drugim v filmih Minority Report, Morvern Callar, Synecdoche, New York in The Whale. Znana je po tem, da se loteva zahtevnih in čustveno kompleksnih vlog.

Njena kariera se je začela razvijati v devetdesetih letih, ko je zaslovela z vlogami v britanskih televizijskih produkcijah in filmih.
Njena kariera se je začela razvijati v devetdesetih letih, ko je zaslovela z vlogami v britanskih televizijskih produkcijah in filmih.FOTO: Profimedia

Christopher Nolan ji je vrnil vero v prihodnost

Ko jo je Christopher Nolan povabil k sodelovanju pri filmu Odiseja (The Odyssey), je bil to zanjo izjemno pomemben trenutek. Sama je priznala, da jo je novica močno ganila, saj je po desetletjih kariere vedela, kako redke so velike priložnosti za igralke v zrelejših letih.

V filmu je upodobila Circe, skrivnostno boginjo iz Homerjeve epske zgodbe. Njena vloga je bila ena tistih, ki so pritegnile posebno pozornost, saj je pokazala moč, skrivnostnost in kompleksnost lika.

Danes pomaga drugim, ki so preživeli podobne zgodbe

Mortonova nikoli ni skrivala svoje preteklosti. Ravno nasprotno, o njej govori zato, ker želi opozoriti na težave otrok v rejništvu in tistih, ki po odhodu iz sistema pogosto ostanejo brez podpore.

Igralka pa je s svojim načinom življenja vsem dokazala, da lahko tudi iz najtežjih začetkov nastane nekaj izjemnega. Deklica, ki je nekoč iskala prostor, kjer bi lahko prespala, danes stoji ob največjih imenih svetovne kinematografije.

Samantha Morton igralstvo osebna zgodba navdih rejništvo
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Komentarji (1)

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medusa 09. 08. 2026 11.44
+2
Top zvezda.Izjemna igralka .Zelo dobro odigrala v seriji Zivi mrtveci in filmu Miss Julie. Meni najljubsa igralka.
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