Najpomembnejša vloga njenega življenja: Salma Hayek je postala babica

Salma Hayek prvič v vlogi babice

Salma Hayek je dobila novo, prav posebno družinsko vlogo. Njen pastorek François Pinault mlajši in njegova žena Lara Cosima Henckel von Donnersmarck sta pred približno mesecem dni dobila sina, novico pa sta javnosti razkrila šele zdaj.

icon-expand Salma Hayek je postala babica. FOTO: Profimedia

Kot poroča Hola!, je Lara na Instagramu objavila nekaj nežnih družinskih fotografij in zapisala, da z možem praznujeta prvi mesec starševstva. Na fotografijah je mogoče videti tudi Salmo Hayek, ki v naročju nežno drži svojega prvega vnuka. Za igralko je to še posebej lep trenutek, saj bo 2. septembra dopolnila 60 let. Novo življenjsko poglavje tako prihaja tik pred pomembnim rojstnim dnevom.

Mladi par je nosečnost in rojstvo otroka skrbno skrival

François Pinault mlajši in Lara Cosima sta novico o rojstvu otroka razkrila precej nepričakovano. Javnost do objave praktično ni vedela, da je par že postal starša. Lara je ob fotografijah zapisala, da sta z možem in sinom preživela prvi mesec kot družina. Prav njena beseda 'mož' je vzbudila še eno zanimanje, saj sta svojo zaroko javno potrdila šele letos. Nemški Bild poroča, da naj bi par poroko za zdaj obdržal zase, večje slavje pa naj bi sledilo pozneje.

Sinčku je ime François

Novorojenček nosi ime François, s čimer se v družini nadaljuje zanimiva družinska tradicija. Njegov oče je François Pinault mlajši, dedek je François-Henri Pinault, mož Salme Hayek, pradedek pa milijarder François Pinault. Tako ime François povezuje kar štiri generacije družine. Salma Hayek je že vrsto let del velike sestavljene družine. Z možem François-Henrijem Pinaultom sta poročena od leta 2009, skupaj pa imata hčerko Valentino Palomo, ki je stara 18 let. François-Henri ima iz prejšnjih zvez še tri otroke. François mlajši in Mathilde sta se mu rodila v zakonu z Dorothée Lepère, sina Augustina Jamesa pa ima s supermanekenko Lindo Evangelisto.