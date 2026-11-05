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Salma Hayek podojila tujega dojenčka, nato pa razkrila družinsko zgodbo

S.B.
Svet slavnih 0
05. 11. 2026 01.15

Hollywoodska igralka Salma Hayek je pred leti presenetila javnost z nenavadno, a izjemno človeško gesto. Med humanitarnim obiskom Afrike je namreč podojila dojenčka, ki ni bil njen. Njegova 15-letna mamica ni imela mleka, denarja ali hrane, s katero bi lahko nahranila svojega lačnega otroka. Salma, ki je bila takrat tudi sama mama majhne deklice, ni dolgo razmišljala. Otroka je vzela v naročje in mu ponudila svoje mleko. Še bolj zanimivo pa je, da je s tem ponovila gesto, ki jo je desetletja pred njo naredila njena prababica.

salma hayek
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Med obiskom Afrike jo je ganila stiska mlade mamice

Zgodba sega v september 2008, ko je Salma Hayek obiskala Sierro Leone v okviru humanitarne kampanje, povezane z UNICEF-om in prizadevanji za odpravo tetanusa pri materah in novorojenčkih. Igralka je sodelovala pri kampanji, katere cilj je bil s cepljenjem zaščititi matere in njihove otroke pred to nevarno boleznijo.

Med obiskom je srečala 15-letno mamico, ki je v solzah prosila za mleko za svojega otroka. Deklica je po pripovedovanju igralke pojasnila, da nima več mleka, denarja ali hrane, s katero bi lahko nahranila svojega sina. Bala se je, da bo otrok zaradi lakote umrl.

Salma, ki je bila takrat stara 42 let, je imela doma 16-mesečno hčerko Valentino, ki jo je počasi že odstavljala od dojenja.

Odločila se je, da bo pomagala. Dojenčka je vzela v naročje in ga podojila. Lačni otrok se je ob hranjenju umiril, igralka pa je pozneje pojasnila, da v tistem trenutku sploh ni razmišljala o tem, ali bi bilo njeno dejanje za koga nenavadno. Videla je lačnega otroka in vedela, da mu lahko pomaga.

Salma Hayek je podojila otroka 15-letnice.
Salma Hayek je podojila otroka 15-letnice.FOTO: Profimedia

Njena odločitev je sprožila številne odzive

Dogodek je posnela televizijska ekipa oddaje Nightline, posnetek pa je po objavi leta 2009 hitro zaokrožil po svetu. Odzivi javnosti so bili različni. Številni so igralko pohvalili za sočutje in nesebičnost, drugi pa so se spraševali, ali je primerno dojiti otroka druge ženske.

Salma je pozneje v pogovoru za CBS News priznala, da je zaradi svoje odločitve prejela tudi precej negativnih sporočil. Tudi sama se je za trenutek vprašala, ali je s tem, ko je svoje mleko ponudila drugemu otroku, kakorkoli prikrajšala svojo hčerko.

A hitro je prišla do drugačnega razmišljanja. Verjela je, da bo Valentina, ko bo odrasla, ponosna na to, da je njena mama pomagala lačnemu otroku. Želela ji je pokazati, kako pomembni so velikodušnost, sočutje in pripravljenost pomagati drugim.

V intervjuju je poudarila tudi, da je želela opozoriti na pomen dojenja in na težave, s katerimi se srečujejo matere v nekaterih delih sveta.

Salma je brez oklevanja ponudila pomoč.
Salma je brez oklevanja ponudila pomoč.FOTO: Profimedia
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Enako gesto je desetletja pred njo naredila njena prababica

Morda najbolj presenetljiv del zgodbe pa je družinska povezava. Salma je namreč razkrila, da njena odločitev ni bila povsem brez precedensa. Podobno gesto je pred mnogimi leti naredila že njena prababica v majhni mehiški vasi.

Prababica je nekoč na ulici srečala žensko, ki je neutolažljivo jokala. Jokala je tudi njena dojenčica. Ko jo je vprašala, kaj se je zgodilo, ji je mati pojasnila, da je njen otrok zelo lačen, sama pa nima več mleka, s katerim bi ga lahko nahranila.

Prababica ni oklevala. Vzela je otroka in ga podojila. Lačna dojenčica se je takoj umirila in zaspala.

Salma je pripoved o prababici poznala že od prej in jo je močno zaznamovala. Ko se je mnogo let pozneje sama znašla v podobnem položaju, je povsem spontano naredila enako.

Gre za lep primer medgeneracijske solidarnosti in materinskega sočutja. Včasih lahko že ena sama človeška gesta, ne glede na to, ali poznamo osebo, ki ji pomagamo, nekomu pomeni neizmerno veliko.

Salma s hčerko Valentino.
Salma s hčerko Valentino.FOTO: Profimedia
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Viri: ABC News, CBS News in The Guardian

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Salma Hayek dojenje materinstvo humanitarna pomoč Afriko sočutje
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