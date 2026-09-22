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Igralka povsem očarana nad vnukom: "Če bi lahko, bi ga imela doma"

S.B.
Svet slavnih 0
22. 09. 2026 01.15

Priljubljena latino igralka Salma Hayek je pred kratkim postala babica. 60-letna zvezdnica se je razveselila rojstva prvega vnuka, o čarih nove vloge pa je spregovorila tudi v ameriški oddaji TODAY. Razkrila je, kako zelo uživa v času z najmlajšim članom družine.

58-letna Salma Hayek je večkrat dokazala, da se ne boji staranja

Prvi vnuk ji je prinesel posebno veselje

Salma Hayek je postala babica, ko je njen pastorek François Pinault mlajši s soprogo Laro Cosimo Henckel von Donnersmarck dobil sina. Deček je dobil ime François, po očetu, igralka pa mu je izbrala ljubkovalni vzdevek Panchito.

Na Instagramu je delila posnetek, na katerem v naročju drži vnuka in mu govori v španščini. Ob objavi je zapisala, da je družina blagoslovljena, saj je prišla do četrte žive generacije Françoisov, nato pa dodala, da ga bo sama klicala Panchito.

Njena objava je razkrila nežno plat igralke, ki je ob prihodu novega družinskega člana očitno popolnoma prevzeta.

"Če bi lahko, bi ga imela kar doma"

V pogovoru za oddajo TODAY je Salma spregovorila o tem, kako doživlja svojo novo vlogo babice. Posebej prikupna je njena iskrenost glede želje, da bi bila z vnukom rada čim več. Ko je voditeljica v šali dejala, da je najboljši del vsega, da lahko otroka vrne, če se ta začne jokati, je Salma priznala, da pravzaprav ni. Da se zaveda, da je pri večini starih staršev tako, a da bi ona svojega vnuka najraje obdržala doma.

Babica je vloga, ki jo številne ženske doživljajo drugače kot materinstvo. Otrok prinese posebno vrsto bližine, obenem pa babici omogoča, da uživa v skupnih trenutkih brez vseh vsakodnevnih starševskih obveznosti.

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Družina, ki ji pomeni največ

Salma Hayek je poročena s Françoisom-Henrijem Pinaultom, s katerim ima hčerko Valentino Palomo. Poleg tega je mačeha njegovim trem otrokom, med njimi Françoisju mlajšemu, ki je zdaj postal oče.

Igralka je že prej javno govorila o svoji družini in o tem, kako pomembni so ji njeni otroci. Z rojstvom vnuka se je družina še povečala, z njim pa je prišlo tudi novo razmerje, ki ga zdaj odkriva kot babica.

Vnuk, ki ga bo klicala po svoje

Čeprav deček nosi ime François, je Salma jasno pokazala, da ima zanj posebno ljubkovalno ime. Panchito je vzdevek, s katerim ga je predstavila svojim sledilcem, ob tem pa izrazila, kako zelo ga ima rada.

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Vir: HOLA!

Salma Hayek babica vnuk družina zvezdniki
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