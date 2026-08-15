Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo

Sin Olin – izziv v primerjavi s tremi hčerkami

Ryan Reynolds in Blake Lively imata tri hčerke – James, Inez in Betty – ter najmlajšega sina Olina. Med gostovanjem v oddaji Late Night With Seth Meyers je igralec izrazil, kako se vzgoja sina razlikuje od vzgoje deklic. "Tri deklice – tako preprosto," je šaljivo dejal Reynolds in nadaljeval: "Potem pa pride fant, ki mora vse razbiti." Ob tem je opisal, da je vzgoja sina, kot da bi bil v neposredni konkurenci z njim.

Če bi imel najprej tri sinove ...

icon-expand Ryan Reynolds je očka treh hčerkic in sinčka. FOTO: Profimedia

Igralec je priznal, da bi si, če bi imel najprej tri sinove, zagotovo naredil vazektomijo, da ne bi imel četrtega otroka: "Če bi imel najprej tri fante, ne bi nikoli želel četrtega otroka. Naredil bi si vazektomijo takoj. Ni možnosti, da bi dovolil drugače," je povedal s svojim značilnim humorjem. Zvezdnik že dolgo govori o tem, kako rad je oče deklic. V enem izmed intervjujev leta 2020 je povedal, da si nikoli ni predstavljal, da bo imel tri hčerke, saj je odraščal v družini s tremi brati: "Najmlajši sem od štirih fantov, zato je imeti tri hčerke povsem drugačna izkušnja in uživam v vsakem trenutku," je pojasnil. Kljub ljubezni in veselju, ki ju prinaša vzgoja deklic, je igralec priznal, da ima tudi svoje izzive. Hčerke je primerjal z malimi Rubikovimi kockami, ki jih nikoli ne moreš povsem rešiti.

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