Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo

Sin Olin – izziv v primerjavi s tremi hčerkami
Ryan Reynolds in Blake Lively imata tri hčerke – James, Inez in Betty – ter najmlajšega sina Olina. Med gostovanjem v oddaji Late Night With Seth Meyers je igralec izrazil, kako se vzgoja sina razlikuje od vzgoje deklic.
"Tri deklice – tako preprosto," je šaljivo dejal Reynolds in nadaljeval: "Potem pa pride fant, ki mora vse razbiti." Ob tem je opisal, da je vzgoja sina, kot da bi bil v neposredni konkurenci z njim.
Če bi imel najprej tri sinove ...
Igralec je priznal, da bi si, če bi imel najprej tri sinove, zagotovo naredil vazektomijo, da ne bi imel četrtega otroka: "Če bi imel najprej tri fante, ne bi nikoli želel četrtega otroka. Naredil bi si vazektomijo takoj. Ni možnosti, da bi dovolil drugače," je povedal s svojim značilnim humorjem.
Zvezdnik že dolgo govori o tem, kako rad je oče deklic. V enem izmed intervjujev leta 2020 je povedal, da si nikoli ni predstavljal, da bo imel tri hčerke, saj je odraščal v družini s tremi brati: "Najmlajši sem od štirih fantov, zato je imeti tri hčerke povsem drugačna izkušnja in uživam v vsakem trenutku," je pojasnil.
Kljub ljubezni in veselju, ki ju prinaša vzgoja deklic, je igralec priznal, da ima tudi svoje izzive. Hčerke je primerjal z malimi Rubikovimi kockami, ki jih nikoli ne moreš povsem rešiti.
Dobra starša, ki vzgajata empatijo
Zvezdnika veljata za skrbna in pozorna starša. Igralec pravi, da se trudita vzgajati otroke v okolju, kjer so spoštovanje, hvaležnost in empatija ključne vrednote: "Naši otroci so zelo povezani z občutkom hvaležnosti in razumejo svet okoli sebe," je povedal za The Hollywood Reporter. Dodal je, da je njihov močan občutek empatije znak, da kot starša opravljata dobro delo.
Zgodba ljubezni med Ryanom in Blake se je začela leta 2011 na snemanju filma Green Lantern. Leta 2012 sta si obljubila večno zvestobo na zasebni slovesnosti v Južni Karolini.
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