Zvezdnica ne skriva: dojim skoraj triletno hčerko

37-letna Rumer Willis, hči nekdanjega slavnega para, Brucea Willisa in Demi Moore, je na Instagramu objavila posnetek, ki prikazuje trenutek dojenja. Čez video je zvezdnica zapisala: "Ko nekdo obsoja moj način starševstva," ter dodala pripis: "Oprosti, ampak ni mi žal." S tem je jasno izrazila, da je komentarji sledilcev, ki se ne strinjajo z njenim načinom vzgoje niti malo ne ganejo. V videu je uporabila tudi kratko sekvenco, kjer ženska na tabli ponazarja razliko med "reči, ki se tičejo mene" in "reči, ki se me ne tičejo", kar je simbolična pripomba na negodovanje neznancev glede njenega materinstva.

Ni prvič, da je branila svojo odločitev

To ni bila prva situacija, ko se je Willisova odzvala na kritike zaradi podaljšanega dojenja. Že oktobra je v Instagram zgodbi delila posnetek, na katerem doji Lou in zapisala: "Za vse tiste s sovražnimi komentarji, ker dojim svojo dvoletnico, upam, da imate blagoslovljen dan."

Podpora in nasprotovanje

Njena objava je vzbudila mešane odzive: nekateri so jo kritizirali zaradi deljenja intimnih trenutkov ali podaljšanega dojenja, spet drugi pa so jo podprli in poudarili, da je podpora dojenju, dokler si tako želita mati in otrok povsem normalna in sprejemljiva. Komentatorji podpore običajno izpostavljajo, da je dojenje v tandemu z otrokom, ki si ga želi, del materinske skrbi in da bi se lahko bolj normaliziralo v družbi. Spet drugi opozarjajo, da sta zasebnost in spoštovanje otroka prav tako pomembna, če oba starša to želita.

Willis predstavlja širši kontekst starševstva

Rumer si Louetto deli s svojim nekdanjim partnerjem, glasbenikom Derekom Richardom Thomasom, s katerim se je razšla 2024, vse od takrat pa je Willisova odprto govorila o izzivih materinstva in samostojnega starševstva. Poleg tega je v odzivu kritik poudarila, da ni finančno odvisna od svojih slavnih staršev, temveč opravlja več služb, da lahko sama preživlja svojo družino.

Kaj pa pravijo strokovnjaki?