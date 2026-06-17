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Sodišče mu je prepovedalo skupno kopanje s triletno hčerko

S.B.
Svet slavnih 0
17. 06. 2026 04.00

Najstarejša hči Brucea Willisa in Demi Moore, Rumer Willis, je znova pritegnila pozornost javnosti zaradi podrobnosti iz skrbniškega postopka z njenim nekdanjim partnerjem Derekom Richardom Thomasom.

35-letna igralka Rumer Willis

Kaj piše v sodnih dokumentih?

Kot poročajo ameriški mediji, je sodišče določilo več pogojev glede izvajanja starševske skrbi. Med njimi so omejitve glede objavljanja fotografij otroka na družbenih omrežjih ter določila o zasebnosti in bivalnih pogojih pri obeh starših.

V delu sodne odločbe je bila omenjena tudi določba, da naj bi bil oče otroka omejen pri kopanju s triletno hčerko Louetto, kar je v medijih povzročilo burne odzive in napačne interpretacije.

Ozadje spora

Spor med Rumer Willis in njenim nekdanjim partnerjem se je začel zaradi vprašanj starševskih pravic, skrbi za otroka in načina vzgoje. Obe strani sta v sodnem postopku navajali različne obtožbe, od očitkov o neprimernem starševstvu do obtožb o čustvenem pritisku.

Po poročanju tujih virov gre za kompleksno družinsko zadevo, ki se je stopnjevala skozi več mesecev in se še vedno pravno razrešuje.

Rumer Willis
Rumer WillisFOTO: Profimedia

Rumer Willis in njen pogled na materinstvo

Rumer Willis, hči igralcev Brucea Willisa in Demi Moore, je v zadnjih letih večkrat javno spregovorila o svoji novi vlogi matere. Po rojstvu hčerke Louette leta 2023 je poudarila, da ji je materinstvo popolnoma spremenilo življenje in prioritete.

V preteklosti je v intervjujih opisovala tudi svoje odraščanje v zelo odprtem družinskem okolju, kjer so bile meje zasebnosti drugačne kot pri večini družin.

Rumer Willis z mamo Demi Moore
Rumer Willis z mamo Demi MooreFOTO: Profimedia

Bivši se ne sme kopati brez oblačil skupaj z njunim mladoletnim otrokom

Samo nekaj dni po tem, ko je Derek Thomas v sodnih vlogah, povezanih s skrbništvom nad hčerko Louetto, zanikal obtožbe o družinskem nasilju in uživanju drog, je bila izvedena obravnava, na kateri sta bili prisotni obe strani. Takrat je bil sprejet nov režim skrbništva in izdana vrsta navodil.

Po sodnih dokumentih, do katerih je prišel portal In Touch, je bilo Rumerinemu nekdanjemu partnerju naročeno, da se ne sme kopati brez oblačil skupaj z njunim mladoletnim otrokom. Poleg tega je bilo obema staršema prepovedano objavljanje fotografij ali videoposnetkov Louette brez oblačil ali delno oblečene. Vse obstoječe fotografije ali videoposnetke takšne vrste je treba "takoj odstraniti", je navedeno v sodnih dokumentih.

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Vir: InTouch.com

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