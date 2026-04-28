Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče

S.B.
Svet slavnih 0
28. 04. 2026 18.44

Lepa novica prihaja iz nogometnih krogov. Slovenski nogometaš Rudi Požeg Vancaš in njegova žena Pia sta se razveselila rojstva drugega otroka. Družina je bogatejša za fantka, ki sta ga poimenovala Fran.

Rudi Požeg Vancaš

V NK Celje imajo razlog za slavje tudi izven nogometnih igrišč. Klub je na družbenih omrežjih sporočil lepo novico o enem izmed svojih nogometašev: "Celjska nogometna družina je od danes naprej bogatejša za novega člana! Rudi Požeg Vancaš in njegova žena Pia sta drugič postala starša. Družinici se je pridružil fantek Fran. Čestitamo."

Rudi Požeg Vancaš je slovenski nogometaš, rojen leta 1994, ki igra na položaju vezista oziroma krilnega napadalca. Svojo kariero je gradil pri več slovenskih klubih, širši javnosti pa je postal še posebej znan v času igranja za Celje, kjer je pustil močan pečat.

Bil je pomemben člen ekipe, ki je v sezoni 2019/20 osvojila naslov državnega prvaka v Prva liga Telemach. Po uspešnem obdobju v Sloveniji se je preizkusil tudi v tujini, nato pa nadaljeval kariero z vrnitvami na domače nogometne zelenice. Družinsko življenje pa mu predstavlja pomembno oporo tako na igrišču kot izven njega.

Družina na prvem mestu

Novica o rojstvu malega Frana je razveselila tako navijače kot tudi nogometno skupnost. Za Rudija in njegovo ženo Pio je to drugi otrok. V Celju so ob tem zapisali preprosto, a iskreno čestitko, ki odraža povezanost kluba kot skupnosti.

Ob tej priložnosti se čestitkam pridružujejo številni navijači in ljubitelji nogometa, ki mladi družini želijo veliko zdravja, sreče in nepozabnih trenutkov. Iskrenim čestitkam pa se pridružujemo tudi v našem uredništvu! 

 

Bibaleze
