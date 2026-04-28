Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče

V NK Celje imajo razlog za slavje tudi izven nogometnih igrišč. Klub je na družbenih omrežjih sporočil lepo novico o enem izmed svojih nogometašev: "Celjska nogometna družina je od danes naprej bogatejša za novega člana! Rudi Požeg Vancaš in njegova žena Pia sta drugič postala starša. Družinici se je pridružil fantek Fran. Čestitamo."

Rudi Požeg Vancaš je slovenski nogometaš, rojen leta 1994, ki igra na položaju vezista oziroma krilnega napadalca. Svojo kariero je gradil pri več slovenskih klubih, širši javnosti pa je postal še posebej znan v času igranja za Celje, kjer je pustil močan pečat.

Bil je pomemben člen ekipe, ki je v sezoni 2019/20 osvojila naslov državnega prvaka v Prva liga Telemach. Po uspešnem obdobju v Sloveniji se je preizkusil tudi v tujini, nato pa nadaljeval kariero z vrnitvami na domače nogometne zelenice. Družinsko življenje pa mu predstavlja pomembno oporo tako na igrišču kot izven njega.