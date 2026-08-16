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Po škandalih nov začetek: Bivši mož Blanke Vlašić dobil drugega otroka

B.R.
Svet slavnih 0
16. 08. 2026 04.00

Njegovo zasebno življenje je v zadnjih letih polnilo naslovnice zaradi kontroverznih izjav, odprtega odnosa in številnih ugibanj o njegovem zakonu z Blanko Vlašić. Zdaj pa je postal oče še drugega otroka – dobil je hčerko Florence.

Ruben Van Gucht

Belgijski športni novinar Ruben Van Gucht je postal oče drugega otroka. Njegova partnerica Charlotte Van Looy je rodila deklico, ki sta ji nadela ime Florence. Veselo novico je par objavil na družbenih omrežjih, Van Gucht pa je ob rojstvu hčerke zapisal zelo posebno sporočilo.

Rodila se je Florence Van Gucht - Van Looy

Van Gucht je na Instagramu razkril, da se je njegova hčerka rodila 11. avgusta 2026. Deklici sta izbrala ime Florence Van Gucht - Van Looy, novopečeni oče pa je ob fotografiji družine zapisal poetično sporočilo: "Med nežnostjo košute in močjo volka se je rodila naša mala levinja," je zapisal. Dodal je še: "Življenje je najlepše, ko šteje samo ena stvar. Dobrodošla, draga."

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Za Rubena Van Guchta je to drugi otrok

Florence je drugi otrok belgijskega športnega novinarja. Van Gucht ima iz zakona s hrvaško nekdanjo skakalko v višino Blanko Vlašić sina Monda, ki se je rodil leta 2022. Florence je tako dobila tudi starejšega polbrata.

Rojstvo deklice je zanimivo tudi zaradi burnega dogajanja okoli Van Guchtovega zasebnega življenja v zadnjih letih. Njegov odnos z Blanko Vlašić je bil večkrat predmet medijske pozornosti, sam pa je že prej odkrito govoril o svojem nekonvencionalnem pogledu na partnerske odnose.

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Z Blanko Vlašić imata sina

Ruben Van Gucht
Ruben Van Gucht FOTO: Profimedia

Van Gucht in Vlašić sta leta 2022 objavila, da sta se poročila in pričakujeta otroka. Istega leta se jima je rodil sin Mondo. Njuna zveza je bila pozneje deležna precejšnje pozornosti belgijskih in hrvaških medijev.

Še februarja letos je Het Nieuwsblad poročal, da je Van Gucht zanikal govorice o ločitvi in da naj bi bila tudi Vlašić presenečena nad takšnimi navedbami.

Charlotte Van Looy je že pred rojstvom povedala, da bo Ruben prisoten

Van Looy je že pred rojstvom hčerke jasno povedala, da pričakuje, da bo Van Gucht pri porodu. V pogovoru, ki ga je julija objavil Wielerkrant, je dejala, da se ji zdi njegova prisotnost ob rojstvu samoumevna, ter poudarila, da je že takrat zelo vključen oče.

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Viri: Flair, Wielerkrant, Het Nieuwsblad, De Standaard, Showbizzsite, VTM

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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