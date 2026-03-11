Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico

S.B.
Svet slavnih 1
11. 03. 2026 10.05

Belgijski športni novinar in televizijski voditelj Ruben Van Gucht je znova v središču pozornosti javnosti, potem ko je njegova partnerica, belgijska pisateljica Charlotte Van Looy, na družbenih omrežjih razkrila, da pričakujeta otroka. Novica je hitro pritegnila zanimanje medijev, saj je Van Gucht nekdanji mož slavne hrvaške atletinje Blanka Vlašić.

Ruben Van Gucht

Belgijski televizijski voditelj Ruben Van Gucht, nekdanji mož slavne hrvaške atletinje Blanke Vlašić, je znova v središču medijske pozornosti. Razlog? Njegova partnerica, belgijska pisateljica Charlotte Van Looy, je razkrila, da pričakujeta otroka in ob tem že ponosno pokazala tudi nosečniški trebušček.

Veselo novico je Van Looyjeva delila na družbenih omrežjih, kjer je objavila fotografijo, ki je hitro pritegnila veliko pozornosti sledilcev. Na njej je videti njen že lepo zaobljen trebušček, ob paru pa so tudi njuni psi. Eden od njih ima okoli vratu celo pritrjeno fotografijo ultrazvoka – simpatičen namig, da se bo njuna družina kmalu povečala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razkrila sta tudi spol otroka

Kot je razkrila pisateljica, par pričakuje deklico. Ob objavi je zapisala, da se z Van Guchtom podajata na novo življenjsko pot na svoj način, vendar z enakim ciljem – ustvariti ljubeč dom za svojo hčerko.

Čeprav je objava sprožila številne čestitke, pa se v medijih znova odpira tudi vprašanje Van Guchtovega preteklega zakona z Blanko Vlašić, ki je že v času trajanja zveze pogosto pritegnil veliko zanimanja javnosti.

Od zakona z Blanko Vlašić do novega poglavja

Blanka Vlašić in Ruben Van Gucht sta se poročila leta 2022 in kmalu zatem postala starša sina Monda. Njuna zveza je bila sprva videti kot pravljica, a se je pozneje končala z ločitvijo.

Van Gucht je že dalj časa v zvezi z Charlotte Van Looy. Po njenih besedah sta skupaj že skoraj šest let in že več časa živita skupaj, čeprav svoje razmerje dolgo nista izpostavljala v javnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kdo je Charlotte Van Looy?

Charlotte Van Looy je belgijska pisateljica in ustvarjalka vsebin. V preteklosti je bila znana tudi kot pevka v ženskem zboru Scala, kjer je pela skoraj desetletje. Danes se posveča predvsem pisanju in ustvarjanju projektov na področju kulture.

V svojih javnih nastopih je večkrat odkrito spregovorila tudi o osebnih izzivih, med drugim o težavah s samopodobo v mladosti in pritiskih glede videza.

Viri: Story.hr, Novi list, Wielerflits 

Prejšnji članek
Svet slavnih

Robert De Niro javno podprl svojo transspolno hčer

Naslednji članek
Svet slavnih

Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet

Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom 11. 03. 2026 17.35
eno samo instant štepanje. zato pa je ljudi preveč in gužva za v šiht in za domov. ko se veza konča je treba tudi otroke končat. itak naštepajo nove takoj. zakaj bi ta balast morel živet in da ga vrdržuješ če je konec z partnerko.
ODGOVORI
0 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1558