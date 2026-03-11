Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico

Belgijski televizijski voditelj Ruben Van Gucht, nekdanji mož slavne hrvaške atletinje Blanke Vlašić, je znova v središču medijske pozornosti. Razlog? Njegova partnerica, belgijska pisateljica Charlotte Van Looy, je razkrila, da pričakujeta otroka in ob tem že ponosno pokazala tudi nosečniški trebušček. Veselo novico je Van Looyjeva delila na družbenih omrežjih, kjer je objavila fotografijo, ki je hitro pritegnila veliko pozornosti sledilcev. Na njej je videti njen že lepo zaobljen trebušček, ob paru pa so tudi njuni psi. Eden od njih ima okoli vratu celo pritrjeno fotografijo ultrazvoka – simpatičen namig, da se bo njuna družina kmalu povečala.

Razkrila sta tudi spol otroka

Kot je razkrila pisateljica, par pričakuje deklico. Ob objavi je zapisala, da se z Van Guchtom podajata na novo življenjsko pot na svoj način, vendar z enakim ciljem – ustvariti ljubeč dom za svojo hčerko. Čeprav je objava sprožila številne čestitke, pa se v medijih znova odpira tudi vprašanje Van Guchtovega preteklega zakona z Blanko Vlašić, ki je že v času trajanja zveze pogosto pritegnil veliko zanimanja javnosti.

Od zakona z Blanko Vlašić do novega poglavja

Blanka Vlašić in Ruben Van Gucht sta se poročila leta 2022 in kmalu zatem postala starša sina Monda. Njuna zveza je bila sprva videti kot pravljica, a se je pozneje končala z ločitvijo. Van Gucht je že dalj časa v zvezi z Charlotte Van Looy. Po njenih besedah sta skupaj že skoraj šest let in že več časa živita skupaj, čeprav svoje razmerje dolgo nista izpostavljala v javnosti.

Kdo je Charlotte Van Looy?

Charlotte Van Looy je belgijska pisateljica in ustvarjalka vsebin. V preteklosti je bila znana tudi kot pevka v ženskem zboru Scala, kjer je pela skoraj desetletje. Danes se posveča predvsem pisanju in ustvarjanju projektov na področju kulture. V svojih javnih nastopih je večkrat odkrito spregovorila tudi o osebnih izzivih, med drugim o težavah s samopodobo v mladosti in pritiskih glede videza.