To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini

Nogometaš Cristiano Ronaldo je ob letošnjem materinskem dnevu na družbenih omrežjih delil čustveno objavo, s katero se je poklonil dvema najpomembnejšima ženskama v svojem življenju, svoji materi Dolores Aveiro in zaročenki ter mami njegovih otrok, Georgini Rodríguez.
Ob fotografijah je zapisal kratko, a pomenljivo sporočilo: "Za tisto, ki je vedno tam. Srečen materinski dan."
Ronaldo kot primer vzornega družinskega človeka
Ronaldo pogosto poudarja, kako pomembno vlogo ima njegova družina v njegovem življenju in karieri. Znan je po tem, da je kljub izjemni nogometni karieri močno povezan z družinskimi vrednotami. Njegova mati, Dolores Aveiro, je v njegovem življenju odigrala ključno vlogo, sama ga je vzgajala v skromnih razmerah na Madeiri in ga skozi otroštvo spodbujala pri nogometnih začetkih, čeprav so bile razmere pogosto težke. Ronaldo je večkrat javno povedal, da ji dolguje vse in da je bila njegova največja opora ter da bo celo svoje življenje posvetil temu, da bo materi vračal vse, kar mu je dajala.
Poleg nje pa je v objavi izpostavil tudi svojo dolgoletno partnerko in zaročenko, Georgino Rodríguez, s katero si deli družinsko življenje in vzgaja otroke. Georgina je v zadnjih letih postala pomemben del Ronaldovega zasebnega sveta, pogosto pa tudi sama poudarja, kako pomembna ji je vloga matere.
Ronaldo in Georgina skupaj vzgajata pet otrok, med njimi Cristiana Ronaldo Jr., dvojčka Evo in Matea ter hčerki Alano Martino in Bello Esmeraldo. Družina pogosto živi med različnimi državami zaradi njegove kariere, a kljub temu redno delijo trenutke povezanosti na družbenih omrežjih.
Materinski dan je Ronaldo tako izkoristil kot priložnost, da se zahvali tako svoji mami kot partnerki, vsaki na svoj način. Njegovo sporočilo je bilo kratko, a simbolično: poklon dvem ženskam, ki sta, kot je sam poudaril, vedno tam zanj.
