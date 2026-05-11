To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini

Nogometaš Cristiano Ronaldo je ob letošnjem materinskem dnevu na družbenih omrežjih delil čustveno objavo, s katero se je poklonil dvema najpomembnejšima ženskama v svojem življenju, svoji materi Dolores Aveiro in zaročenki ter mami njegovih otrok, Georgini Rodríguez. Ob fotografijah je zapisal kratko, a pomenljivo sporočilo: "Za tisto, ki je vedno tam. Srečen materinski dan."

Ronaldo kot primer vzornega družinskega človeka

Ronaldo pogosto poudarja, kako pomembno vlogo ima njegova družina v njegovem življenju in karieri. Znan je po tem, da je kljub izjemni nogometni karieri močno povezan z družinskimi vrednotami. Njegova mati, Dolores Aveiro, je v njegovem življenju odigrala ključno vlogo, sama ga je vzgajala v skromnih razmerah na Madeiri in ga skozi otroštvo spodbujala pri nogometnih začetkih, čeprav so bile razmere pogosto težke. Ronaldo je večkrat javno povedal, da ji dolguje vse in da je bila njegova največja opora ter da bo celo svoje življenje posvetil temu, da bo materi vračal vse, kar mu je dajala.

icon-expand Cristiano Ronaldo z mamo Dolores. FOTO: Profimedia