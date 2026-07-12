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Ronaldo se je zaradi svoje frizure opravičil vsem mamam in očetom

S.B.
Svet slavnih 0
12. 07. 2026 04.00

Ko se danes spomnimo svetovnega prvenstva v nogometu leta 2002, večina najprej pomisli na brazilsko zmago, dva gola Ronalda v finalu proti Nemčiji in njegovo zlato kopačko. A poleg nogometnih mojstrovin je v spominu milijonov ljudi ostala še ena stvar, njegova nenavadna pričeska.

Ronaldo

Ronaldo Luís Nazário de Lima se je pred finalom svetovnega prvenstva proti Nemčiji pojavil skoraj povsem obrit. Na glavi je pustil le majhen ukrivljen pramen las na sprednjem delu temena. Nenavadna pričeska je takoj postala ena najbolj prepoznavnih v zgodovini športa.

Vsi so govorili o laseh, nihče več o poškodbi

Takrat so se številni spraševali, zakaj bi eden najboljših nogometašev sveta naredil kaj takšnega. Ronaldo je bil pred turnirjem pod velikim pritiskom zaradi poškodbe noge, mnogi mediji pa so dvomili, ali bo sploh lahko igral na najvišji ravni.

Leta pozneje je razkril pravi razlog za nenavadno pričesko. Ni šlo za vraževerje ali modno izjavo, temveč za premišljeno potezo. Želel je preusmeriti pozornost javnosti s svoje poškodbe na svoj videz.

"Vsi so govorili samo o moji poškodbi. Zato sem se ostrigel in pustil tisti majhen del," je pojasnil Ronaldo. Ko se je pojavil z novo pričesko, so se vprašanja novinarjev hitro spremenila. Namesto o njegovem zdravstvenem stanju so vsi govorili o njegovih laseh.

'Ronaldo 2002' je postala ikonična frizura.
'Ronaldo 2002' je postala ikonična frizura.FOTO: Profimedia

Nenavadna ideja je postala svetovni fenomen

Čeprav so jo mnogi sprva označili za eno najbolj nenavadnih oziroma celo najslabših športnih pričesk vseh časov, je hitro postala kultna. Otroci po vsem svetu so želeli posnemati "Ronalda iz leta 2002", številni starši pa so bili manj navdušeni nad novo modo.

Tudi sam Ronaldo je pozneje priznal, da nad pričesko ni bil posebej ponosen. Z nasmehom se je opravičil staršem otrok, ki so po njegovem zgledu zahtevali enako frizuro.

Po vshe letih se je staršem opravičil za trend, ki ga je postavil leta 2002.
Po vshe letih se je staršem opravičil za trend, ki ga je postavil leta 2002.FOTO: Profimedia

Frizura, ki je spremljala zgodovinski trenutek

Nenavadna pričeska je postala še bolj legendarna, ker je Ronaldo na igrišču odgovoril na najboljši možni način. V finalu proti Nemčiji je dosegel oba gola pri zmagi Brazilije z 2:0 in svoji reprezentanci pomagal do petega naslova svetovnega prvaka.

Kar je bilo sprva videti kot modni spodrsljaj, je tako postalo del ene največjih nogometnih zgodb. Ronaldo je s svojo igro dokazal, da ga nenavadna podoba ni zmotila, prav nasprotno, pomagala mu je, da je pritisk usmeril drugam in se osredotočil na najpomembnejše.

Danes ena najbolj prepoznavnih športnih pričesk

Več kot dve desetletji pozneje je "Ronaldo 2002" še vedno ena najbolj ikoničnih športnih pričesk. Čeprav je bila nekoč tarča posmeha, jo danes mnogi vidijo kot simbol njegove samozavesti, iznajdljivosti in nepozabnega nastopa na največjem nogometnem odru.

Vir: FIFA

Ronaldo nogomet pričeska svetovno prvenstvo 2002 brazilija
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