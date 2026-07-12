Ronaldo se je zaradi svoje frizure opravičil vsem mamam in očetom

Ronaldo Luís Nazário de Lima se je pred finalom svetovnega prvenstva proti Nemčiji pojavil skoraj povsem obrit. Na glavi je pustil le majhen ukrivljen pramen las na sprednjem delu temena. Nenavadna pričeska je takoj postala ena najbolj prepoznavnih v zgodovini športa.

Takrat so se številni spraševali, zakaj bi eden najboljših nogometašev sveta naredil kaj takšnega. Ronaldo je bil pred turnirjem pod velikim pritiskom zaradi poškodbe noge, mnogi mediji pa so dvomili, ali bo sploh lahko igral na najvišji ravni.

Leta pozneje je razkril pravi razlog za nenavadno pričesko. Ni šlo za vraževerje ali modno izjavo, temveč za premišljeno potezo. Želel je preusmeriti pozornost javnosti s svoje poškodbe na svoj videz.

"Vsi so govorili samo o moji poškodbi. Zato sem se ostrigel in pustil tisti majhen del," je pojasnil Ronaldo. Ko se je pojavil z novo pričesko, so se vprašanja novinarjev hitro spremenila. Namesto o njegovem zdravstvenem stanju so vsi govorili o njegovih laseh.