Romeo Beckham zablestel na Met Gali, brat Brooklyn ostal doma

Met Gala v New Yorku je letos zaznamoval pomemben trenutek za družino Beckham, saj je na prestižni rdeči preprogi prvič nastopil Romeo Beckham, sin slavnega para Victorie in Davida. S svojim elegantnim modnim videzom je hitro pritegnil pozornost fotografov in modnih kritikov ter se tako uradno zapisal med mlade zvezdnike, ki vstopajo v svet visoke mode.
Medtem pa je njegov starejši brat Brooklyn Beckham dogodek znova izpustil, kar je dodatno podžgalo govorice o nadaljevanju družinskih nesoglasij. Brooklyn naj bi se Met Gale izognil že drugo leto zapored, kljub temu da je bil v preteklosti večkrat prisoten na podobnih dogodkih.
Romeo je na rdeči preprogi nastopil sam, brez spremljave družinskih članov ali partnerice in s tem še dodatno poudaril svojo neodvisno pot v svetu mode. Njegov videz, ki je vključeval minimalističen črn kostim z usnjenimi detajli, je požel veliko pozornosti modnih medijev.
Odsotnost Brooklyna pa je znova sprožila govorice o napetostih v družini Beckham, ki so v zadnjem času pogosto prisotne v medijih. Po poročanju tujih virov naj bi se odnosi med brati in preostalimi družinskimi člani v zadnjih letih ohladili, kar se odraža tudi v izogibanju skupnim javnim dogodkom.
Kljub temu Romeo nadaljuje svojo kariero v svetu mode, kjer ga vse pogosteje vidimo na modnih pistah in prestižnih dogodkih, medtem ko Brooklyn ostaja bolj osredotočen na zasebno življenje in projekte izven modne industrije.
Vir: DailyMail.com
