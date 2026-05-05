Romeo Beckham zablestel na Met Gali, brat Brooklyn ostal doma

Met Gala v New Yorku je letos zaznamoval pomemben trenutek za družino Beckham, saj je na prestižni rdeči preprogi prvič nastopil Romeo Beckham, sin slavnega para Victorie in Davida. S svojim elegantnim modnim videzom je hitro pritegnil pozornost fotografov in modnih kritikov ter se tako uradno zapisal med mlade zvezdnike, ki vstopajo v svet visoke mode.

Medtem pa je njegov starejši brat Brooklyn Beckham dogodek znova izpustil, kar je dodatno podžgalo govorice o nadaljevanju družinskih nesoglasij. Brooklyn naj bi se Met Gale izognil že drugo leto zapored, kljub temu da je bil v preteklosti večkrat prisoten na podobnih dogodkih.

Romeo je na rdeči preprogi nastopil sam, brez spremljave družinskih članov ali partnerice in s tem še dodatno poudaril svojo neodvisno pot v svetu mode. Njegov videz, ki je vključeval minimalističen črn kostim z usnjenimi detajli, je požel veliko pozornosti modnih medijev.