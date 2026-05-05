Romeo Beckham zablestel na Met Gali, brat Brooklyn ostal doma

S.B.
Svet slavnih
05. 05. 2026 13.23

Romeo Beckham je letos prvič stopil na eno najprestižnejših modnih prireditev na svetu, Met Galo v New Yorku, kjer je navdušil z elegantnim, temno črnim Burberryjevim kompletom. Njegov nastop na rdeči preprogi je bil pomemben trenutek v njegovi vse bolj rastoči manekenski karieri, saj se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja v modni industriji.

Met Gala v New Yorku je letos zaznamoval pomemben trenutek za družino Beckham, saj je na prestižni rdeči preprogi prvič nastopil Romeo Beckham, sin slavnega para Victorie in Davida. S svojim elegantnim modnim videzom je hitro pritegnil pozornost fotografov in modnih kritikov ter se tako uradno zapisal med mlade zvezdnike, ki vstopajo v svet visoke mode.

Medtem pa je njegov starejši brat Brooklyn Beckham dogodek znova izpustil, kar je dodatno podžgalo govorice o nadaljevanju družinskih nesoglasij. Brooklyn naj bi se Met Gale izognil že drugo leto zapored, kljub temu da je bil v preteklosti večkrat prisoten na podobnih dogodkih.

Romeo je na rdeči preprogi nastopil sam, brez spremljave družinskih članov ali partnerice in s tem še dodatno poudaril svojo neodvisno pot v svetu mode. Njegov videz, ki je vključeval minimalističen črn kostim z usnjenimi detajli, je požel veliko pozornosti modnih medijev.

Odsotnost Brooklyna pa je znova sprožila govorice o napetostih v družini Beckham, ki so v zadnjem času pogosto prisotne v medijih. Po poročanju tujih virov naj bi se odnosi med brati in preostalimi družinskimi člani v zadnjih letih ohladili, kar se odraža tudi v izogibanju skupnim javnim dogodkom.

Kljub temu Romeo nadaljuje svojo kariero v svetu mode, kjer ga vse pogosteje vidimo na modnih pistah in prestižnih dogodkih, medtem ko Brooklyn ostaja bolj osredotočen na zasebno življenje in projekte izven modne industrije.

