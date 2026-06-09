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Iskrene besede Romane Kranjčan o sinu, ki ji je spremenil življenje

S.B.
Svet slavnih 0
09. 06. 2026 13.12

Priljubljena slovenska pevka in avtorica otroške glasbe Romana Kranjčan je ob 40. rojstnem dnevu svojega sina Kristijana na družbenih omrežjih delila čustven zapis, poln osebnih spominov, družinskih trenutkov in ponosa.

romana kranjčan

Romana Kranjčan, slovenska pevka in avtorica otroške glasbe, znana po številnih uspešnicah za otroke ter glasbenih projektih, ki so zaznamovali več generacij je v svoji karieri ustvarila bogat opus otroških pesmi in sodelovala pri številnih kulturnih projektih, ki združujejo glasbo, vzgojo in igro.

Tokrat pa je v objavi na družbenem omrežju opisala sinovo odraščanje, njegovo povezanost z glasbo ter številne skupne trenutke, ki so zaznamovali njihovo družinsko življenje. Kot je zapisala, je prav Kristijan vplival na njeno ustvarjalno pot, saj je zaradi njega nastala tudi njena prva otroška kaseta.

Romana Kranjčan je ob 40. rojstnem dnevu sina Kristijana delila fotografijo iz otroštva.
Romana Kranjčan je ob 40. rojstnem dnevu sina Kristijana delila fotografijo iz otroštva.FOTO: Arhiv izvajalke

Spomnila se je, kako je sinu že kot majhnemu pela pesmico Huda mravljica, in kako jo je njegova ljubezen do glasbe navdihnila, da je začela ustvarjati otroške pesmi. Kristijan naj bi jo skozi leta navdušil tudi za violončelo, bobne in širši glasbeni svet.

V zapisu je poudarila tudi njegovo življenjsko pot, saj je študiral v tujini, med drugim v New Yorku in na Nizozemskem, kjer je nadaljeval svojo glasbeno pot. Danes je po njenih besedah uspešen glasbenik, ustvarjalec in oče dveh hčera.

Posebej je izpostavila tudi njegovo ustvarjalnost, saj ji je napisal scenarij za njen najnovejši muzikal Kako je Mravljica postala Huda, ki ga opisuje kot izjemno inovativnega in pisanega na kožo njenemu umetniškemu svetu.

"Neskončno ga imamo radi"

V zaključku zapisa je Romana sinu zaželela vse najboljše ob 40. rojstnem dnevu in zapisala, da ga ima družina izjemno rada ter da je ponosna na njegov talent, ustvarjalnost in družinsko vlogo. "Najbolj od vsega pa sem srečna, da tako noro dobro in srčno ustvarja glasbo. Da ima neizmerno talentov, idej in ustvarjalne energije. Da nam ob družinskih srečanjih tako gurmansko kuha. Da je izjemen očka dvema čudovitima punčkama," je zapisala ponosna mama.

Romana Kranjčan Kristijan Kranjčan družina glasba materinstvo
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