Kraljeva družina v Bruneju praznuje: Prišla je nova princesa!

Po kraljevem protokolu je ob rojstvu izstreljenih 17 topovskih salutov v okolici palače Istana Nurul Iman, sedeža sultana Hassanal Bolkiaha. Gre za tradicionalni znak praznovanja ob pomembnih državnih dogodkih ali kraljevskih novorojenčkih.

Kraljeva palača v Bruneju je sporočila, da je princesa Anisha Rosnah rodila hčerko. Obe, mamica in novorojenka, sta pri dobrem zdravju, so zapisali na spletni strani RTB News , državnega medija, ki pokriva uradne kraljeve dogodke.

Princ Abdul Mateen, sin sultana Hassanal Bolkiaha, je eden najbolj izpostavljenih članov brunejske kraljeve družine. Princ in Anisha sta se poročila 11. januarja 2024 v slavnostni desetdnevni kraljevi poroki v Bandar Seri Begawanu.

Njuna zveza je močno spremljana s strani medijev. Oktobra 2025 sta javno oznanila, da pričakujeta otroka, pri čemer je princ Mateen delil romantično fotografijo z napisom "And then there were three".

Čeprav je rojstvo deklice velika novica, po trenutni ustavi Bruneja ne bo neposredno vključena v vrstni red za prestol, saj je določeno, da mora biti naslednik prestola moški potomec. Vrstni red dedovanja torej ostaja nespremenjen, nova princesa pa bo imela posebno vlogo v družini in javnem življenju, so zapisali na Geo.tv.