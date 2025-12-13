Poglejte, kako sta zrasla! Rojstnodnevni portreti monaških dvojčkov

Novi portreti so delo cenjene fotografinje Vanesse von Zitzewitz . Dvojčka sta pozirala za skupinski posnetek, pa tudi za individualne portrete. Celoten slog portretov se naslanja na trend 'Cloud White', kar pričara lahkoten, a hkrati dostojanstven videz in prefinjenost kraljeve družine.

Princ Jacques in princesa Gabriella , dvojčka monaškega princa Alberta in princese Charlene , sta praznovala 11. rojstni dan. Ob tej priložnosti je knežja palača v Monaku objavila nove fotografije, ki so takoj zaokrožile po spletu in ponudile svež vpogled v življenje mladih članov kraljeve družine.

Kljub odraščanju v javnem življenju sta princ Jacques in princesa Gabriella razvila izrazito različni osebnosti, kar je njun oče, princ Albert, razložil v pogovoru za PEOPLE. Kot je pojasnil, je Jacques na splošno bolj sramežljiv in tih, po drugi strani pa je princeso Gabriello opisal kot bolj odprto in komunikativno, z izrazito nagnjenostjo k umetnosti, kot sta ples in petje.

Princ in princesa pogosto sodelujeta pri uradnih kraljevih dogodkih in z leti postajata vedno bolj prepoznaven del monaškega javnega življenja.

Čeprav je princesa Gabriella rojena dve minuti pred svojim bratom, pa je princ Jacques prestolonaslednik Monaka. To določa monaška tradicija 'male-preference primogeniture'.