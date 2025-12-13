Poglejte, kako sta zrasla! Rojstnodnevni portreti monaških dvojčkov

Princ Jacques in princesa Gabriella, dvojčka monaškega princa Alberta in princese Charlene, sta praznovala 11. rojstni dan. Ob tej priložnosti je knežja palača v Monaku objavila nove fotografije, ki so takoj zaokrožile po spletu in ponudile svež vpogled v življenje mladih članov kraljeve družine.
Novi portreti so delo cenjene fotografinje Vanesse von Zitzewitz. Dvojčka sta pozirala za skupinski posnetek, pa tudi za individualne portrete. Celoten slog portretov se naslanja na trend 'Cloud White', kar pričara lahkoten, a hkrati dostojanstven videz in prefinjenost kraljeve družine.
Kljub odraščanju v javnem življenju sta princ Jacques in princesa Gabriella razvila izrazito različni osebnosti, kar je njun oče, princ Albert, razložil v pogovoru za PEOPLE. Kot je pojasnil, je Jacques na splošno bolj sramežljiv in tih, po drugi strani pa je princeso Gabriello opisal kot bolj odprto in komunikativno, z izrazito nagnjenostjo k umetnosti, kot sta ples in petje.
Princ in princesa pogosto sodelujeta pri uradnih kraljevih dogodkih in z leti postajata vedno bolj prepoznaven del monaškega javnega življenja.
Čeprav je princesa Gabriella rojena dve minuti pred svojim bratom, pa je princ Jacques prestolonaslednik Monaka. To določa monaška tradicija 'male-preference primogeniture'.
