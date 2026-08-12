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Rod Stewart dobil novega vnuka: pomen njegovega imena vas bo ganil

L.G.
Svet slavnih 0
12. 08. 2026 04.00

Družina slavnega britanskega glasbenika Roda Stewarta je bogatejša za novega člana. Njegova hčerka Ruby Stewart je povila drugega sina, dečka Levija Rhodesa Kalicka, kar pomeni, da je glasbenik že šestič postal dedek.

rod stewart

Ruby Stewart je veselo novico delila na Instagramu, kjer je objavila serijo prisrčnih družinskih fotografij iz porodnišnice. Razkrila je, da se je Levi rodil 4. avgusta in da njegovo ime pomeni 'moje srce'. Ob tem je zapisala, da je njegov prihod njihova srca povečal 'desetkrat'.

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Trenutek, ki ga ne bo nikoli pozabila

Čeprav je rojstvo otroka vedno poseben dogodek, je Ruby razkrila, da jo je najbolj ganilo nekaj drugega: prvo srečanje njenih sinov.

Njen starejši sin Otis, ki je star tri leta, je tako prvič spoznal mlajšega bratca. Prav ta trenutek je Ruby opisala kot enega najlepših v svojem življenju.

'Videti Otisa in Levija, ko sta se prvič srečala, je bil morda najlepši trenutek mojega življenja,' je zapisala. Dodala je še, da se je Otis že izkazal za odličnega starejšega brata.

Fotografije prikazujejo nežne družinske trenutke, med drugim Otisa, ki z zanimanjem opazuje novorojenčka, ter ponosnega očeta Jaka Kalicka z obema sinovoma v naročju.

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Rod Stewart: od rock zvezdnika do rock dedka

Rod Stewart je oče osmih otrok, ki jih ima s petimi partnericami. V preteklih letih je večkrat priznal, da mu družina pomeni vse več in da danes največ veselja najde prav v družinskih trenutkih.

V intervjuju za revijo People je pred časom dejal, da ga najbolj osrečujejo nasmehi njegovih otrok in žene. Prav tako je priznal, da je skozi leta postal drugačen oče, saj se je naučil bolj poslušati in manj burno reagirati na težave svojih otrok.

Njegova družina je danes zelo razvejana. Prve vnukinje se je razveselil leta 2011, ko je hčerka Kimberly rodila Delilah. Poleg Levija so med njegovimi vnuki še Otis, Louie, Elsie in drugi družinski člani, ki pogosto nastopajo na družinskih fotografijah, ki jih Stewart z veseljem deli z javnostjo.

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Ruby očitno sledi očetovim stopinjam

Ruby Stewart ni povsem neznana javnosti. Tako kot njen slavni oče se je ukvarjala z glasbo in v preteklosti z njim tudi nastopala. Pozornost medijev je večkrat pritegnila zaradi tesnega odnosa z očetom, ki jo pogosto podpira pri njenih projektih.

V zadnjih letih pa je v ospredju predvsem njeno družinsko življenje. Leta 2023 sta z zaročencem Jakom Kalickom dobila prvega sina Otisa, zdaj pa se je družina povečala še za enega člana.

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Zakaj je prihod sorojenca tako pomemben?

Prvo srečanje med sorojenci pogosto ostane eden najmočnejših spominov v družini. Otroški psihologi poudarjajo, da je obdobje po rojstvu drugega otroka pomembno tako za starše kot za starejšega otroka, ki se mora privaditi novi vlogi. Fotografije, ki jih je delila Ruby, lepo kažejo, kako lahko vključevanje starejšega otroka že od prvih dni pomaga pri oblikovanju pozitivnega odnosa med sorojenci.

Viri: Smooth Radio, RTÉ, Yahoo Entertainment, E! Online.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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