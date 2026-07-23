"Za vedno bom hvaležen, da sem tvoj sin": ganljiv poklon legendarnemu igralcu

Zachary Pym Williams je na družbenih omrežjih objavil fotografijo svojega očeta v eni najbolj prepoznavnih vlog, kot Morka iz priljubljene serije Mork & Mindy. Ob njej je zapisal sporočilo, v katerem se je spomnil očetovega humorja, topline in njegove želje pomagati drugim. "Življenje, polno nasmehov," je bila ena od misli, s katero je Zak opisal očeta, oboževalce pa je spodbudil, naj njegov rojstni dan zaznamujejo z dobrimi dejanji, prijaznostjo in širjenjem pozitivne energije, vrednotami, ki so bile Robinu Williamsu zelo pomembne.

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Robin Williams ni bil le genij komedije, ampak tudi izjemno ljubeč oče

Zak Williams je najstarejši od treh otrok Robina Williamsa. Igralec je imel poleg njega še hčerko Zeldo Williams in sina Codyja. Njegovi otroci se tudi po njegovi smrti pogosto spominjajo njegovega značaja, humorja in neizmerne ljubezni do družine. Zak je v preteklosti že govoril o tem, da ga pri očetu ni najbolj zaznamovala njegova svetovna slava, ampak njegova človečnost. Spominjal se je trenutkov, ko je Robin med sprehodi pristopal do ljudi v stiski in jim pomagal, kar mu je pokazalo, kaj pomeni prava prijaznost.

icon-expand Robin Williams FOTO: Profimedia

Kdo je bil Robin Williams?

Robin Williams je bil eden najbolj priljubljenih igralcev in komikov svoje generacije. Rodil se je leta 1951 v Chicagu, svetovno slavo pa je dosegel z neverjetno energijo, improvizacijskim talentom in sposobnostjo, da je blestel tako v komičnih kot resnih vlogah. Preboj mu je prinesla vloga nezemljana Morka v televizijski seriji Mork & Mindy, pozneje pa je ustvaril številne nepozabne filmske like. Med njegove najbolj znane filme sodijo Dobri Will Hunting (Good Will Hunting), za katerega je prejel oskarja za najboljšo stransko moško vlogo, Društvo mrtvih pesnikov (Dead Poets Society), Dobro jutro, Vietnam (Good Morning, Vietnam), Ga. Doubtfire (Mrs. Doubtfire) in Jumanji. Williams je bil znan po svoji neverjetni sposobnosti improvizacije, hitrem humorju in energičnih nastopih. Številni ga še danes uvrščajo med največje komike vseh časov. Umrl je avgusta 2014 pri 63 letih. Po njegovi smrti se je razkrilo, da se je soočal z resnimi zdravstvenimi težavami, vključno z Lewyjevo demenco, ki je pomembno vplivala na njegovo življenje v zadnjih letih.

Spomin nanj še vedno živi