Robert Redford je izgubil sina, ko je bil star komaj 22 let

Redford se je leta 1958 poročil z Lolo Van Wagenen, s katero je imel štiri otroke. Njun prvorojenec Scott Anthony se je rodil istega leta, vendar je umrl že po približno dveh mesecih. Kot poroča Washington Post, je Scott umrl zaradi sindroma nenadne smrti dojenčka. Redford je bil takrat star komaj 22 let in je šele začenjal graditi svojo igralsko kariero. Ta izguba je nanj pustila globok pečat. V poznejših intervjujih je govoril o občutku krivde in o tem, kako je tragedijo kot mlad človek skušal razumeti. Guardian v njegovem življenjepisu izpostavlja, da je izguba sina postala eden najtežjih dogodkov njegovega zasebnega življenja. Redford je pozneje opisoval občutek, da je bila smrt otroka nekakšna kazen, vendar je hkrati priznal, da je šlo za razmišljanje mladega človeka, ki se je skušal spopasti z nečim, česar ni mogel razumeti.

icon-expand Imel je vse, a ene tragedije ni nikoli prebolel: izgubil je sina. FOTO: Profimedia

Družino je pozneje prizadela še ena velika tragedija

Scottova smrt žal ni bila edina velika izguba, ki jo je moral Redford prestati. Njegov sin James Redford je postal filmski ustvarjalec in okoljski aktivist ter je sledil očetovim ustvarjalnim stopinjam. Leta 2020 je umrl v starosti 58 let zaradi zapletov, povezanih z rakom žolčevoda. Los Angeles Times je ob Redfordovi smrti leta 2025 navedel, da je imel James vse življenje zdravstvene težave, med drugim je zaradi bolezni že v mladosti potreboval dve presaditvi jeter. Tako je Redford v svojem življenju izgubil dva sinova, kar je ena najbolj bolečih plati njegove sicer izjemne življenjske zgodbe.

Hollywood mu je prinesel slavo in milijone

Igralec je medtem postal ena največjih filmskih zvezd svoje generacije. Proslavil se je s filmi, kot so Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, The Way We Were in All the President's Men, pozneje pa se je uspešno uveljavil tudi kot režiser. Za svoj režijski prvenec Ordinary People je leta 1981 prejel oskarja za najboljšo režijo. Reuters ga je ob smrti opisal tudi kot eno ključnih oseb pri razvoju neodvisnega filma, saj je ustanovil Sundance Institute in pomagal vzpostaviti filmski festival, ki je postal pomembna odskočna deska za nove filmske ustvarjalce. Njegovo premoženje so nekateri mediji ob smrti ocenjevali na približno 200 milijonov evrov.

icon-expand Otroci Roberta Redforda FOTO: Profimedia

Ob njem je bila do konca žena Sibylle Szaggars

Redford se je leta 2009 poročil z nemško umetnico Sibylle Szaggars. Ostala sta skupaj do njegove smrti, septembra 2025. Po podatkih revije People sta si delila tudi zanimanje za okolje in umetnost. Szaggars je ustanovila organizacijo The Way of the Rain, Redford pa je bil povezan z njenim delovanjem. Robert Redford je umrl 16. septembra 2025 v svojem domu v Sundanceu v ameriški zvezni državi Utah. Star je bil 89 let. Reuters je poročal, da je umrl obkrožen z bližnjimi, vzrok smrti pa takrat ni bil javno razkrit. Za njim je ostala izjemna filmska zapuščina, toda njegovo življenje ni bilo zaznamovano samo z uspehom. Ob vseh nagradah, milijonih in desetletjih slave je moral živeti tudi z dvema nepredstavljivima družinskima izgubama. Prav prva, smrt njegovega komaj rojenega sina Scotta, je prišla v času, ko je bil sam še zelo mlad, in je ostala ena od bolečin, o katerih je govoril tudi desetletja pozneje.

icon-expand Robert Redford z ženo FOTO: Profimedia