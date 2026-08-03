Robert Pattinson ima doma poseben vzdevek

Robert Pattinson, ki je leta 2022 prevzel vlogo zamaskiranega junaka v filmu The Batman, se je za vlogo ponovno vrnil tudi v nadaljevanju The Batman Part II. Ker je bil zaradi snemanja pogosto v kostumu, z masko in filmsko masko na obrazu, je njegova hčerka očitno povezala očeta z enim najbolj znanih superjunakov na svetu.

"Vedno je tako oblečen, ko ga vidi"

Suki Waterhouse je v pogovoru razkrila, da njuna malčica očeta pogosto vidi prav v podobi Batmana. "Vedno je tako oblečen, ko ga vidi prek videoklica," je povedala in dodala, da je deklica povsem vajena njegovega nenavadnega videza. Tudi ko se je Pattinson med videoklici pojavil z umetno krvjo in temnimi ličili za snemanje, je to ni prestrašilo. Za majhnega otroka je očitno filmski kostum postal del vsakdanjega življenja, zato njen oče ni le Robert, ampak kar njen osebni superjunak.

icon-expand Tudi v nadaljevanju bo Batmana odigral Robert Pattinson. FOTO: Profimedia

Zasebno življenje skrbno varujeta

Robert in Suki sta sicer znana po tem, da svoje družinsko življenje ohranjata zelo zasebno. Hčerko sta pozdravila marca 2024, njenega imena pa javno nista razkrila. Kljub temu sta občasno spregovorila o starševstvu. Pattinson je že večkrat povedal, da ga je očetovstvo močno spremenilo in da mu je družina prinesla drugačen pogled na življenje. "Postaneš bolj prizemljen," je povedal o izkušnji očetovstva in dodal, da začneš drugače gledati na vsakodnevne trenutke.

icon-expand Robert Pattinson in Suki Waterhouse sta zaročena. FOTO: AP

Od vampirja do Batmana, danes pa je predvsem oče