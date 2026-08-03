Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Robert Pattinson ima doma poseben vzdevek

S.B.
Svet slavnih 0
03. 08. 2026 03.30

Robert Pattinson je za milijone oboževalcev Batman, doma pa ima povsem posebno različico tega vzdevka. Njegova dveletna hčerka, ki jo ima z igralko in pevko Suki Waterhouse, ga namreč kliče kar "Oči Batman" in za to obstaja zelo simpatičen razlog.

Suki Waterhouse in Robert Pattison sta par že od leta 2018, a sta šele zdaj začela živeti skupaj.

Robert Pattinson, ki je leta 2022 prevzel vlogo zamaskiranega junaka v filmu The Batman, se je za vlogo ponovno vrnil tudi v nadaljevanju The Batman Part II. Ker je bil zaradi snemanja pogosto v kostumu, z masko in filmsko masko na obrazu, je njegova hčerka očitno povezala očeta z enim najbolj znanih superjunakov na svetu.

"Vedno je tako oblečen, ko ga vidi"

Suki Waterhouse je v pogovoru razkrila, da njuna malčica očeta pogosto vidi prav v podobi Batmana.

"Vedno je tako oblečen, ko ga vidi prek videoklica," je povedala in dodala, da je deklica povsem vajena njegovega nenavadnega videza. Tudi ko se je Pattinson med videoklici pojavil z umetno krvjo in temnimi ličili za snemanje, je to ni prestrašilo.

Za majhnega otroka je očitno filmski kostum postal del vsakdanjega življenja, zato njen oče ni le Robert, ampak kar njen osebni superjunak.

Tudi v nadaljevanju bo Batmana odigral Robert Pattinson.
Tudi v nadaljevanju bo Batmana odigral Robert Pattinson.FOTO: Profimedia

Zasebno življenje skrbno varujeta

Robert in Suki sta sicer znana po tem, da svoje družinsko življenje ohranjata zelo zasebno. Hčerko sta pozdravila marca 2024, njenega imena pa javno nista razkrila.

Kljub temu sta občasno spregovorila o starševstvu. Pattinson je že večkrat povedal, da ga je očetovstvo močno spremenilo in da mu je družina prinesla drugačen pogled na življenje.

"Postaneš bolj prizemljen," je povedal o izkušnji očetovstva in dodal, da začneš drugače gledati na vsakodnevne trenutke.

Robert Pattinson in Suki Waterhouse sta zaročena.
Robert Pattinson in Suki Waterhouse sta zaročena.FOTO: AP

Od vampirja do Batmana, danes pa je predvsem oče

Robert Pattinson je svetovno slavo dosegel kot Edward Cullen v sagi Somrak, nato pa si je ustvaril uspešno kariero z bolj zahtevnimi filmskimi vlogami. Med najbolj odmevnimi je prav vloga Brucea Wayna oziroma Batmana.

A doma ga ne čakajo slava, rdeče preproge ali filmski kostumi. Tam je predvsem oče, ki ga je njegova hčerka s svojo otroško domišljijo spremenila v nekaj še bolj posebnega v "Očka Batmana".

Robert Pattinson Suki Waterhouse starševstvo Batman zvezdniške družine
Prejšnji članek
Svet slavnih

Mama je zanjo tvegala vse, ona pa ji je povrnila na najlepši način

Naslednji članek
Svet slavnih

Njeno srce je bilo ranjeno, zdaj pa pričakuje otroka

24ur.com 'Moj sin obožuje Spider-Mana in nima pojma, da je njegova mama igrala MJ'
24ur.com Chris Hemsworth delil prisrčne fotografije svoje hčerke
24ur.com Robert Pattinson priznal, da zaradi lastne zabave pogosto laže novinarjem
24ur.com Oboževalci šokirani: 'Tom Holland je otrok nepotizma, njegov oče je slaven'
24ur.com Michael J. Fox ponosen lastnik kužka: Dobrodošel v svojem novem domu!
24ur.com Rami Malek v dogovorih za upodobitev zvezdnika nemega filma Busterja Keatona
24ur.com Christian Bale bi ponovno igral Batmana, če bi ga režiral Nolan
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1878