Nogometni as pokazal svojo mamo in ganil z objavo

S.B.
Svet slavnih 0
27. 05. 2026 04.00

Nogometni zvezdnik Robert Lewandowski je znova pokazal, kako pomembno mesto v njegovem življenju zaseda družina. Na družbenih omrežjih je delil skupno fotografijo z mamo Iwono Lewandowsko in ob tem zapisal voščilo ob njenem rojstnem dnevu.

Robert Lewandowski

"Hvala za vse mama"

"Vse najboljše, mama. Hvala, ker si vedno ob meni, za tvojo podporo in za vse, kar narediš!" je zapisal nogometaš ob skupni fotografiji z mamo Iwono Lewandowsko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mama kot ključna opora v karieri

Iwona Lewandowska je že vrsto let znana kot ena največjih opor svojega sina. Pogosto poudarja, da ga podpira v vseh športnih in življenjskih trenutkih, hkrati pa ostaja zelo povezana z njegovo družino.

Lewandowski je večkrat javno povedal, da mu je mama pomagala na poti do vrhunskega nogometa in da ji dolguje velik del svojega uspeha.

Preberi še
Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti

Pozitivni odzivi navijačev

Pod objavo so se hitro zvrstile številne čestitke in komentarji. Navijači so mami zaželeli vse najboljše ter pohvalili tesen odnos med sinom in materjo, ki ga nogometaš pogosto pokaže tudi v javnosti.

Družina kot pomemben del Lewandowskega

Poleg športnih uspehov Lewandowski pogosto poudarja pomen družine v svojem življenju. Poleg mame so mu v veliko oporo tudi žena Anna Lewandowska ter hčerki Klara in Laura.

Po zadnjih informacijah je poljski napadalec že praktično na izhodnih vratih FC Barcelone, saj naj klub ne bi podaljšal njegove pogodbe, ki se izteka po sezoni 2025/26. Barcelona naj bi se odločila za mlajšo in cenejšo prenovo napada.

Robert in Anna Lewandowski.
Robert in Anna Lewandowski.FOTO: Profimedia

37-letni Lewandowski pa naj bi imel ponudbe iz MLS, Savdske Arabije in drugih evropskih klubov. Klub želi zmanjšati stroške plač, njegov odhod pa bi sprostil velik del proračuna.

Lewandowski je v Barceloni dosegel več kot 100 golov, osvojil več lovorik ter bil ključni napadalec v zadnjih sezonah. Zato njegov odhod pomeni konec pomembnega obdobja za Barcelono, kjer ga že vidijo kot enega zadnjih velikih veteranov v ekipi.

