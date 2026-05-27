Nogometni as pokazal svojo mamo in ganil z objavo

"Hvala za vse mama" "Vse najboljše, mama. Hvala, ker si vedno ob meni, za tvojo podporo in za vse, kar narediš!" je zapisal nogometaš ob skupni fotografiji z mamo Iwono Lewandowsko.

Mama kot ključna opora v karieri

Iwona Lewandowska je že vrsto let znana kot ena največjih opor svojega sina. Pogosto poudarja, da ga podpira v vseh športnih in življenjskih trenutkih, hkrati pa ostaja zelo povezana z njegovo družino. Lewandowski je večkrat javno povedal, da mu je mama pomagala na poti do vrhunskega nogometa in da ji dolguje velik del svojega uspeha.

Pozitivni odzivi navijačev

Pod objavo so se hitro zvrstile številne čestitke in komentarji. Navijači so mami zaželeli vse najboljše ter pohvalili tesen odnos med sinom in materjo, ki ga nogometaš pogosto pokaže tudi v javnosti.

Družina kot pomemben del Lewandowskega

Poleg športnih uspehov Lewandowski pogosto poudarja pomen družine v svojem življenju. Poleg mame so mu v veliko oporo tudi žena Anna Lewandowska ter hčerki Klara in Laura. Po zadnjih informacijah je poljski napadalec že praktično na izhodnih vratih FC Barcelone, saj naj klub ne bi podaljšal njegove pogodbe, ki se izteka po sezoni 2025/26. Barcelona naj bi se odločila za mlajšo in cenejšo prenovo napada.

icon-expand Robert in Anna Lewandowski. FOTO: Profimedia