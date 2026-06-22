Robert Irwin sledi očetovim stopinjam: živi sredi živalskega vrta

Življenje "sredi živalskega vrta"

Robert Irwin je v nedavnem radijskem intervjuju razkril, da živi v osrčju živalskega vrta, kjer je vsakdan tesno prepleten z življenjem živali. Njegovo jutro se ne začne z budilko v klasičnem smislu, temveč z zvoki narave, med drugim celo z rjovenjem tigrov v bližini, ki mu služijo kot nekakšna "naravna budilka". Opisal je tudi, da je njegovo bivanje precej "transparentno": obiskovalci ga lahko včasih vidijo skozi steklene površine, ko pije jutranjo kavo ali se pripravlja na delo. Ta nenavadna bližina med zasebnim življenjem in javnim prostorom je postala skoraj simbol njegovega načina življenja, brez jasne ločnice med domom in poslanstvom.

icon-expand Robert Irwin dokazuje, da jabolko ne pade daleč od drevesa. FOTO: Profimedia

Družinska tradicija, ki se nadaljuje

To, da Robert živi na območju živalskega vrta, pravzaprav ni presenetljivo, če pomislimo na družinsko zgodbo Irwinovih. Živalski vrt Australia Zoo že desetletja ni le turistična atrakcija, temveč tudi dom in center njihovega naravovarstvenega dela. Družina Irwin ga upravlja in v njem tudi živi, kar potrjujejo tudi uradni opisi živalskega vrta, kjer je zapisano, da družina "živi prav tukaj, na območju zoo-ja". Po smrti slavnega naravovarstvenika Steva Irwinaaa je njegova žena Terri skupaj z otrokoma Bindi in Robertom nadaljevala delo in ohranila življenjski slog, kjer je vsakdan močno povezan z živalmi, varstvom narave in izobraževanjem javnosti.

icon-expand Robert in Terri Irwin. FOTO: Profimedia

Podobnost z očetom: življenje, ki nikoli ni bilo "ločeno od narave"

Čeprav Robert pogosto poudarja svojo individualno pot, fotografijo, televizijsko delo in lastne projekte, je težko spregledati močno podobnost z očetom. Steve Irwin je bil znan po tem, da je živel izjemno v sožitju v naravo. Živalski vrt zanj ni bil le delovno okolje, ampak življenjski prostor, kjer je preživljal skoraj vsak trenutek, obkrožen z živalmi in nenehno v stiku z delom, ki ga je imel rad.

Robert danes nadaljuje podobno filozofijo

Tudi sam je v intervjujih večkrat poudaril, da v Australia Zoo čuti močno povezanost z očetovo zapuščino in energijo. V enem izmed zapisov je izpostavil, da je prav to okolje tisto, kjer najbolj občuti kontinuiteto družinske zgodbe in poslanstva.

icon-expand Steve Irwin je sinu postal vzor. FOTO: Profimedia

Spomnimo, Steve Irwin je umrl 4. septembra 2006 v starosti komaj 44 let. Umrl je v nenavadni in tragični nesreči med snemanjem dokumentarca na Velikem koralnem grebenu (Great Barrier Reef) v Avstraliji. Med potapljanjem in snemanjem podvodnih prizorov ga je piknil skat. Do smrtne poškodbe ni prišlo zaradi samega pika v klasičnem smislu, temveč zato, ker je skat z bodico zadel v predel prsnega koša, pri čemer je poškodoval njegovo srce. To je povzročilo hitro in hudo notranjo krvavitev, zaradi katere je umrl še na kraju dogodka. Nesreča se je zgodila med snemanjem projekta z naslovom "Ocean's Deadliest", kjer je bil Irwin s snemalno ekipo v vodi, da bi snemal morske živali v njihovem naravnem okolju. Njegova smrt je bila izjemno šokantna, ker je veljal za človeka, ki je bil skoraj "neustrašen" v stiku z divjimi živalmi, vendar je šlo v tem primeru za zelo redko in nepredvidljivo nesrečo z morsko živaljo, ki običajno ni agresivna do ljudi.