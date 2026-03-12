Robert De Niro javno podprl svojo transspolno hčer

Airyn De Niro, ki se je rodila kot Aaron, je svojo zgodbo prvič javno delila v intervjuju za revijo Them. V njem je spregovorila o svoji poti sprejemanja identitete in o izzivih odraščanja kot otrok svetovno znanega igralca. Povedala je, da je dolga leta čutila, da je v javnosti sicer vidna, vendar ne zares razumljena.
Po objavi intervjuja je Robert De Niro v izjavi za medije poudaril, da svojo hčer podpira enako kot prej: dejal je, da je ljubil in podpiral Aarona kot sina, zdaj pa ljubi in podpira Airyn kot svojo hčer. Dodal je tudi, da ne razume, zakaj bi bila takšna novica sporna, saj ima rad vse svoje otroke.
Airyn De Niro je ena od sedmih otrok slavnega igralca. Njena mati je igralka in manekenka Toukie Smith, s katero ima De Niro tudi sina Juliana, ki je Airynin brat dvojček.
V intervjuju je Airyn povedala tudi, da je začela hormonsko terapijo ter da želi s svojo javno zgodbo pomagati drugim, predvsem ljudem, ki se soočajo z vprašanji identitete ali se počutijo nerazumljene. Po njenih besedah so nanjo močno vplivale transspolne ženske in temnopolte ženske, ki jih je videla v javnem prostoru in medijih.
