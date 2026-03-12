Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Robert De Niro javno podprl svojo transspolno hčer

S.B.
Svet slavnih 0
12. 03. 2026 09.38

Ameriški igralec Robert De Niro je javno izrazil podporo svoji hčerki Airyn De Niro, ki je preteklo leto razkrila, da je transspolna ženska. Igralec je poudaril, da se njegova ljubezen do otroka ni spremenila in da brezpogojno podpira vse svoje otroke.

Robert De Niro

Airyn De Niro, ki se je rodila kot Aaron, je svojo zgodbo prvič javno delila v intervjuju za revijo Them. V njem je spregovorila o svoji poti sprejemanja identitete in o izzivih odraščanja kot otrok svetovno znanega igralca. Povedala je, da je dolga leta čutila, da je v javnosti sicer vidna, vendar ne zares razumljena.

Po objavi intervjuja je Robert De Niro v izjavi za medije poudaril, da svojo hčer podpira enako kot prej: dejal je, da je ljubil in podpiral Aarona kot sina, zdaj pa ljubi in podpira Airyn kot svojo hčer. Dodal je tudi, da ne razume, zakaj bi bila takšna novica sporna, saj ima rad vse svoje otroke.

Airyn De Niro
Airyn De NiroFOTO: Instagram - Airyn De Niro

Airyn De Niro je ena od sedmih otrok slavnega igralca. Njena mati je igralka in manekenka Toukie Smith, s katero ima De Niro tudi sina Juliana, ki je Airynin brat dvojček.

V intervjuju je Airyn povedala tudi, da je začela hormonsko terapijo ter da želi s svojo javno zgodbo pomagati drugim, predvsem ljudem, ki se soočajo z vprašanji identitete ali se počutijo nerazumljene. Po njenih besedah so nanjo močno vplivale transspolne ženske in temnopolte ženske, ki jih je videla v javnem prostoru in medijih.

Vir: People Magazine, The Guardian

Robert De Niro Airyn De Niro transspolnost podpora družine LGBTQ+
Prejšnji članek
Svet slavnih

Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu

Naslednji članek
Svet slavnih

Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1558