Robbie Williams ne skriva ponosa: hčerka pri 13 letih navdušila z igralskim prvencem

Za glasbenika, znanega po uspešnicah Angels in Feel, je bil dogodek veliko več kot zgolj še ena filmska premiera. Bil je trenutek, ko je svetu predstavil svojo hčer, ki jo opisuje kot izjemno prijazno, sočutno in empatično najstnico.

Na rdeči preprogi je Robbie Williams za britansko tiskovno agencijo povedal, da ga je premiera izjemno ganila. "Zelo sem ponosen," je dejal 51-letni pevec. "To je nenavaden občutek – postaviti svojo hčer pred oči javnosti."

Poudaril je, da Teddyine igralske poti ne načrtujeta vnaprej, pomembno pa mu je, da izkusi svet ustvarjanja. "To je res majhen korak, le da vidi, kako je videti ta svet. Zdaj pa nazaj v šolo in bomo videli, kaj bo prinesel čas," je dejal sproščeno.

Robbie je iskreno priznal, da si želi, da bi ljudje v Teddy prepoznali tisto, kar on sam vidi vsak dan. "Želim si, da bi videli, kako prijazna, sočutna in empatična je. Ponosen sem že nanjo kot osebo, tole pa je le še češnja na torti," je dodal.

Teddy je najstarejša hči Robbieja Williamsa in igralke Aydie Field, s katero imata štiri otroke. Čeprav družina sicer živi precej umaknjeno od medijev, Robbie občasno deli drobne trenutke njihovega družinskega življenja.