Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Robbie Williams ne skriva ponosa: hčerka pri 13 letih navdušila z igralskim prvencem

B.R.
Svet slavnih 0
30. 11. 2025 02.20

Robbie Williams, eden najbolj priljubljenih britanskih pevcev, je v teh dneh zasijal v nekoliko drugačni vlogi – kot ponosen oče. Na britanski premieri prihajajočega božičnega filma Tinsel Town se je po rdeči preprogi sprehodil s svojo 13-letno hčerko Theodoro Rose, ljubkovalno Teddy, ki je v filmu doživela svoj igralski prvenec.

Robbie Williams

Za glasbenika, znanega po uspešnicah Angels in Feel, je bil dogodek veliko več kot zgolj še ena filmska premiera. Bil je trenutek, ko je svetu predstavil svojo hčer, ki jo opisuje kot izjemno prijazno, sočutno in empatično najstnico.

Na rdeči preprogi je Robbie Williams za britansko tiskovno agencijo povedal, da ga je premiera izjemno ganila. "Zelo sem ponosen," je dejal 51-letni pevec. "To je nenavaden občutek – postaviti svojo hčer pred oči javnosti."

Poudaril je, da Teddyine igralske poti ne načrtujeta vnaprej, pomembno pa mu je, da izkusi svet ustvarjanja. "To je res majhen korak, le da vidi, kako je videti ta svet. Zdaj pa nazaj v šolo in bomo videli, kaj bo prinesel čas," je dejal sproščeno.

Robbie je iskreno priznal, da si želi, da bi ljudje v Teddy prepoznali tisto, kar on sam vidi vsak dan. "Želim si, da bi videli, kako prijazna, sočutna in empatična je. Ponosen sem že nanjo kot osebo, tole pa je le še češnja na torti," je dodal.

Teddy je najstarejša hči Robbieja Williamsa in igralke Aydie Field, s katero imata štiri otroke. Čeprav družina sicer živi precej umaknjeno od medijev, Robbie občasno deli drobne trenutke njihovega družinskega življenja.

Robbie Williams o hudi preizkušnji – mama ga zaradi demence ne prepozna več
Preberi še
Robbie Williams o hudi preizkušnji – mama ga zaradi demence ne prepozna več
Hčerka Tjaše Železnik stopa po maminih stopinjah
Preberi še
Hčerka Tjaše Železnik stopa po maminih stopinjah
Robbie Williams Teddy Williams Theodora Rose Williams filmski prvenec Družina Hollywood
Sorodni članki
Tako danes izgleda hčerka legendarne Claudie Schiffer – oboževalci ostali brez besed
Svet slavnih

Tako danes izgleda hčerka legendarne Claudie Schiffer – oboževalci ostali brez besed

19-letna Violet Affleck – mlajša verzija Jennifer Garner, ki navdušuje javnost
Svet slavnih

19-letna Violet Affleck – mlajša verzija Jennifer Garner, ki navdušuje javnost

William ponosen na hčerkin atletski duh – princesa Charlotte preseneča s svojo športno strastjo
Svet slavnih

William ponosen na hčerkin atletski duh – princesa Charlotte preseneča s svojo športno strastjo

Čustven zapis Jakova Faka: "Ponosen, da so me hčerke gledale"
Svet slavnih

Čustven zapis Jakova Faka: "Ponosen, da so me hčerke gledale"

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Elektrika se je vrnila: četrti dan odpravili okvare
novice Elektrika se je vrnila: četrti dan odpravili okvare
Wirtz le dočakal prvenec v dresu Redsev, Villa slavila pri Chelseaju
šport Wirtz le dočakal prvenec v dresu Redsev, Villa slavila pri Chelseaju
Trumpova tiskovna predstavnica s 60-letnim možem pričakuje hčerko
popin Trumpova tiskovna predstavnica s 60-letnim možem pričakuje hčerko
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
tv oddaje Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Vizita.si Podprite svoja jetra z naravno hrano
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Okusno.je Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Zadovoljna.si 3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Moskisvet.com Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Bibaleze.si Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Cekin.si Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
Dominvrt.si Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Okusno.je Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329