Že kot deklica je doživljala grozo, pozneje je postala ena največjih hollywoodskih lepotic

Oče jo je že kot majhno deklico usmeril v ples

Rita Hayworth se je rodila 17. oktobra 1918 v New Yorku kot Margarita Carmen Cansino. Prihajala je iz družine, v kateri je imel ples pomembno vlogo. Njen oče Eduardo Cansino je bil plesalec španskega rodu, tudi njen dedek Antonio Cansino pa je bil znan po svojem plesnem znanju. Rita je s plesnimi urami začela že pri treh letih. Čeprav je bila še majhna, je njen oče v njej videl predvsem prihodnjo profesionalno plesalko. Njeno otroštvo se je tako vse bolj vrtelo okoli vaj, nastopov in pričakovanj odraslih. Leta 1927 se je družina preselila v Hollywood. Eduardo je verjel, da lahko v ameriški filmski industriji izkoristi svoje plesne sposobnosti in hčerki zagotovi uspešno kariero. Ko je bila Rita stara komaj 12 let, sta začela nastopati kot plesni duo Dancing Cansinos. Ker je bila premlada za številne nastope v Los Angelesu, jo je oče pogosto vodil v mehiško Tijuano, kjer sta nastopala v nočnih klubih. Njeno življenje je bilo tako že v zgodnjih najstniških letih precej drugačno od življenja večine vrstnic.

icon-expand Rita Hayworth v mladosti. FOTO: Profimedia

Za uspehom naj bi se skrivala grozljiva izkušnja

V biografiji, ki jo je napisala Barbara Leaming, so opisane tudi izjemno pretresljive okoliščine Ritinega odraščanja. Po navedbah iz biografije naj bi bila deklica izpostavljena očetovemu fizičnemu in spolnemu nasilju. O njenih travmatičnih izkušnjah je avtorici pripovedoval tudi njen drugi mož, sloviti režiser Orson Welles. Te navedbe osvetljujejo povsem drugačno plat življenja ženske, ki jo je javnost pozneje poznala kot samozavestno, glamurozno in zapeljivo filmsko zvezdnico. Rita je bila kot deklica v položaju, v katerem je bila odvisna od odraslih, ki bi jo morali varovati. Namesto brezskrbnega otroštva so njeno mladost zaznamovali stroga pričakovanja, nadzor in po biografskih navedbah tudi zlorabe.

Oče je nadzoroval tudi njeno kariero

Ko je Rita začela dobivati filmske priložnosti, se je zdelo, da se ji odpira pot v boljše življenje. Toda tudi na začetku kariere ni imela veliko možnosti, da bi sama odločala o svoji prihodnosti. Njen prvi filmski poskusi niso prinesli večjega uspeha. Sprva je dobivala predvsem manjše vloge, filmski studio Fox pa po izteku začetne pogodbe z njo ni nadaljeval sodelovanja. Prelomnica je prišla, ko je spoznala Edwarda Judsona, poslovneža, ki je verjel v njen potencial. Poročila sta se leta 1937, ko je bila stara 18 let, on pa 41. Tudi ta odnos ji ni prinesel pričakovane svobode. Judson je prevzel pomembno vlogo pri vodenju njene kariere, biografski zapisi pa opisujejo tudi njegovo nadzorovanje in izkoriščanje. Rita je leta 1942 dosegla ločitev. V istem obdobju se je njena kariera začela zares vzpenjati, pozneje pa je postala ena najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije.

icon-expand Rita Hayworth FOTO: Profimedia

Iz Margarite Cansino so ustvarili Rito Hayworth

Hollywood ji ni spremenil le življenja, temveč tudi videz in javno identiteto. Filmska industrija je presodila, da mora svoj videz prilagoditi takratnim lepotnim idealom, če želi postati velika zvezda. Margarita Carmen Cansino je postala Rita Hayworth. Prevzela je materin dekliški priimek, svoje naravno temne lase spremenila v značilno rdečkasto barvo in prestala lepotne posege, s katerimi so prilagodili tudi linijo njenega lasišča. Preobrazba je uspela. Rita je postala ena najbolj zaželenih igralk Hollywooda, svetovno prepoznavnost pa ji je prinesel tudi film Gilda iz leta 1946. Za občinstvo je bila Rita simbol lepote in glamurja. V zasebnosti pa njeno življenje ni bilo niti približno tako popolno, kot so nakazovale filmske podobe.

Pet zakonov in nenehno iskanje sreče

Rita se je poročila petkrat, njeni zakoni pa so se končali z ločitvami. Med njenimi možmi so bili režiser Orson Welles, princ Aly Khan, pevec Dick Haymes in filmski producent James Hill. Njeno razmerje z Wellesom je pritegnilo veliko pozornosti, saj sta bila eden najbolj znanih parov svojega časa. Poročila sta se leta 1943 in dobila hčerko Rebecco, vendar se je njun zakon končal z ločitvijo leta 1947. Pozneje se je poročila s princem Alyjem Khanom, s katerim je dobila drugo hčerko, Yasmin Aga Khan. Tudi ta zakon se je končal, sledila pa sta še dva neuspešna zakona.

icon-expand Njeno življenje je zaznamovalo pet razpadlih zakonov. FOTO: Profimedia

V zadnjih letih se je borila z Alzheimerjevo boleznijo

Ko so se leta nabirala, so se pri Riti začele pojavljati težave s spominom. Sprva so nekateri njene težave napačno pripisovali alkoholu, vendar se je pozneje izkazalo, da je zbolela za Alzheimerjevo boleznijo. Diagnozo so ji postavili v osemdesetih letih. Njena hči Yasmin je pozneje veliko prispevala k ozaveščanju o tej bolezni in opozarjala na težave, s katerimi se soočajo bolniki ter njihovi svojci.

Rita Hayworth je umrla 14. maja 1987 v New Yorku, stara 68 let