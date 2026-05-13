Ne boste verjeli, kaj si je Rihanna dala tetovirati

S.B.
Svet slavnih 0
13. 05. 2026 04.00

Priljubljena pevka in podjetnica Rihanna je ob materinskem dnevu razkrila novo, zelo osebno tetovažo. Tokrat ne gre za klasičen simbol ali napis, temveč za risbo, ki so jo ustvarili njeni otroci.

Rihanna

Slavna zvezdnica in uspešna podjetnica Rihanna, ki je tudi mama treh otrok, ki jih ima skupaj z raperjem A$AP Rockyjem, je objavila svojo najnovejšo pridobitev, tetovažo, navdihnjeno po risbah njenih otrok.

Tetovažo je ustvaril njen dolgoletni tetovator Keith "Bang Bang" McCurdy, ki je na družbenih omrežjih objavil posnetke nastajanja novega motiva. Rihanna je v studio prinesla list papirja z otroškimi barvnimi čačkami in nalepkami iz risank, umetnik pa je risbo pretvoril v črno tetovažo na zadnji strani noge, tik nad kolenom.

Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Po poročanju tujih medijev so motiv ustvarili njeni otroci RZA, Riot in najmlajša hčerka Rocki, ki jih ima z raperjem A$AP Rockyjem. Rihanna sicer že dolgo velja za veliko ljubiteljico tetovaž, ima jih več kot 25, številne pa imajo zanjo poseben osebni pomen.

Rihanna in ASAP Rocky na Met Gali 2026.
Rihanna in ASAP Rocky na Met Gali 2026.FOTO: Profimedia

Nova tetovaža je na spletu sprožila številne odzive

Mnogi oboževalci so gesto označili za ganljivo in iskreno materinsko posvetilo, nekateri pa so priznali, da jih je precej abstrakten videz tetovaže presenetil. Na Redditu so se pojavili številni komentarji, od navdušenja nad idejo do šal na račun otroških čačk.

Kljub deljenim mnenjem pa večina poudarja, da gre predvsem za zelo osebno odločitev in spomin na zgodnja leta njenih otrok. Razkritje nove tetovaže je prišlo le nekaj dni po odmevnem nastopu na Met Gali 2026, kjer sta Rihanna in A$AP Rocky znova pritegnila veliko pozornosti svetovnih medijev.

Tetovažo je ustvaril njen dolgoletni tetovator Keith "Bang Bang" McCurdy.
Tetovažo je ustvaril njen dolgoletni tetovator Keith "Bang Bang" McCurdy.FOTO: Profimedia
Imate tudi vi tetovažo, posvečeno otroku?

Vir: Page Six, Vogue

Rihanna tetovaža materinstvo otroške risbe družina
