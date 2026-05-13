Ne boste verjeli, kaj si je Rihanna dala tetovirati

Slavna zvezdnica in uspešna podjetnica Rihanna, ki je tudi mama treh otrok, ki jih ima skupaj z raperjem A$AP Rockyjem, je objavila svojo najnovejšo pridobitev, tetovažo, navdihnjeno po risbah njenih otrok.

Tetovažo je ustvaril njen dolgoletni tetovator Keith "Bang Bang" McCurdy, ki je na družbenih omrežjih objavil posnetke nastajanja novega motiva. Rihanna je v studio prinesla list papirja z otroškimi barvnimi čačkami in nalepkami iz risank, umetnik pa je risbo pretvoril v črno tetovažo na zadnji strani noge, tik nad kolenom.