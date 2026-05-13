Ne boste verjeli, kaj si je Rihanna dala tetovirati

Slavna zvezdnica in uspešna podjetnica Rihanna, ki je tudi mama treh otrok, ki jih ima skupaj z raperjem A$AP Rockyjem, je objavila svojo najnovejšo pridobitev, tetovažo, navdihnjeno po risbah njenih otrok.
Tetovažo je ustvaril njen dolgoletni tetovator Keith "Bang Bang" McCurdy, ki je na družbenih omrežjih objavil posnetke nastajanja novega motiva. Rihanna je v studio prinesla list papirja z otroškimi barvnimi čačkami in nalepkami iz risank, umetnik pa je risbo pretvoril v črno tetovažo na zadnji strani noge, tik nad kolenom.
Po poročanju tujih medijev so motiv ustvarili njeni otroci RZA, Riot in najmlajša hčerka Rocki, ki jih ima z raperjem A$AP Rockyjem. Rihanna sicer že dolgo velja za veliko ljubiteljico tetovaž, ima jih več kot 25, številne pa imajo zanjo poseben osebni pomen.
Nova tetovaža je na spletu sprožila številne odzive
Mnogi oboževalci so gesto označili za ganljivo in iskreno materinsko posvetilo, nekateri pa so priznali, da jih je precej abstrakten videz tetovaže presenetil. Na Redditu so se pojavili številni komentarji, od navdušenja nad idejo do šal na račun otroških čačk.
Kljub deljenim mnenjem pa večina poudarja, da gre predvsem za zelo osebno odločitev in spomin na zgodnja leta njenih otrok. Razkritje nove tetovaže je prišlo le nekaj dni po odmevnem nastopu na Met Gali 2026, kjer sta Rihanna in A$AP Rocky znova pritegnila veliko pozornosti svetovnih medijev.
Vir: Page Six, Vogue
