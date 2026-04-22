Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona

Rocki Irish, hčerka Rihanne in raperja A$AP Rockyja, se je prvič pojavila v javnosti prav na naslovnici modne revije W Magazine. Gre za njen prvi uradni javni nastop in hkrati prvič, da je pevka razkrila njen obraz širši javnosti. Fotografiranje je nastalo pod taktirko priznanega fotografa Tima Walkerja, za stajling pa je poskrbel Jahleel Weaver.
Posebno pozornost je pritegnila izbira oblačil. Rihanna je nosila ekstravaganten plašč visoke mode modne hiše Dior, dopolnjen z vpadljivimi modnimi dodatki. Njena hčerka pa je bila oblečena v prav poseben kos unikatno "haute couture" plenico iste modne hiše, ki jo je posebej zanjo oblikoval kreativni direktor Jonathan Anderson.
Po besedah Andersona je šlo za prvi tak primer v zgodovini znamke, kar še dodatno potrjuje Rihannino sloves kot modne inovatorice.
Rocki je tretji otrok slavnega para, skupaj imata še dva sinova, RZA in Riota.
Rihanna je na družbenih omrežjih ob objavi naslovnice šaljivo zapisala, da jo je hčerka na snemanju "zasenčila", kar je dodatno navdušilo oboževalce.
V intervjuju za revijo je A$AP Rocky poudaril, da je materinstvo pevko še dodatno spremenilo in poglobilo njeno osebnost, pri čemer je ostala enako karizmatična kot prej.
Čeprav je Rocki stara manj kot leto dni, je očitno, da že stopa po modnih stopinjah svoje slavne matere. Njena prva naslovnica in skrbno izbrani modni videzi kažejo, da bo odraščala v svetu visoke mode in medijske pozornosti.
Še en dokaz več, da Rihanna ne sledi trendom, temveč jih ustvarja, tokrat celo skupaj s svojo hčerko.
Viri: People, Page Six, ELLE
