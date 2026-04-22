Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona

Rocki Irish, hčerka Rihanne in raperja A$AP Rockyja, se je prvič pojavila v javnosti prav na naslovnici modne revije W Magazine. Gre za njen prvi uradni javni nastop in hkrati prvič, da je pevka razkrila njen obraz širši javnosti. Fotografiranje je nastalo pod taktirko priznanega fotografa Tima Walkerja, za stajling pa je poskrbel Jahleel Weaver.

Posebno pozornost je pritegnila izbira oblačil. Rihanna je nosila ekstravaganten plašč visoke mode modne hiše Dior, dopolnjen z vpadljivimi modnimi dodatki. Njena hčerka pa je bila oblečena v prav poseben kos unikatno "haute couture" plenico iste modne hiše, ki jo je posebej zanjo oblikoval kreativni direktor Jonathan Anderson.

Po besedah Andersona je šlo za prvi tak primer v zgodovini znamke, kar še dodatno potrjuje Rihannino sloves kot modne inovatorice.

Rocki je tretji otrok slavnega para, skupaj imata še dva sinova, RZA in Riota.