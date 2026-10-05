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Tega o Renée Zellweger verjetno niste vedeli

S.B.
Svet slavnih 0
05. 10. 2026 04.00

Ko pomislimo na Renée Zellweger, si jo številni najprej predstavljamo kot nerodno, prikupno in nekoliko kaotično Bridget Jones. Toda hollywoodska zvezdnica je bila nekoč samo deklica iz majhnega teksaškega mesta, ki je imela rada zgodbe, pisanje in za veliko noč povsem preprosto željo.

Renée Zellweger
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Danes jo pozna ves svet. Renée Zellweger je ena najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije, njena Bridget Jones pa je postala ena najbolj priljubljenih junakinj romantičnih komedij.

Toda njena zgodba se je začela precej bolj skromno.

Zellwegerjeva je odraščala v mestecu Katy v Teksasu, približno 30 kilometrov od Houstona. V šoli je bila navijačica, ukvarjala se je s športom, obiskovala pa je tudi gledališke dejavnosti. Sama je nekoč povedala, da je bila kot otrok predvsem opazovalka in da je veliko časa preživela ob opazovanju drugih.

Še posebej simpatičen je spomin, ki ga je razkrila v intervjuju za The Guardian. Ko je bila otrok, si je za veliko noč vedno želela isto: svež zvezek in ostre svinčnike. Oboževala je namreč zgodbe, poezijo in vse možnosti, ki jih je ponujal prazen list papirja. Takrat si verjetno ni predstavljala, da bo nekoč prav pripovedovanje zgodb postalo njen poklic.

Iz majhnega mesta v Hollywood

Čeprav se danes zdi, da je bila igralstvo njena življenjska pot od nekdaj, ni bilo čisto tako.

Zellwegerjeva je študirala angleščino na Univerzi v Teksasu v Austinu, sprva pa je razmišljala tudi o novinarski oziroma pisateljski poti. Igralske vloge so v njeno življenje prišle nekoliko nepričakovano in jo postopoma odpeljale v Hollywood.

Nato je prišla Bridget Jones.

Leta 2001 je zaigrala v filmu Bridget Jones's Diary, pozneje pa se je vrnila še v nadaljevanjih. Za vlogo je bila pripravljena narediti tudi precejšnjo telesno preobrazbo, saj je za prvo filmsko različico pridobila približno devet kilogramov, da bi se čim bolj približala podobi junakinje iz knjig.

Bridget je bila drugačna od popolnih junakinj romantičnih komedij. Ni bila vedno urejena, ni imela popolnega življenja in ni ves čas sprejemala najboljših odločitev.

Prav zato se je v njej prepoznalo toliko žensk.

Igralka je zaslovela z vlogo Bridget Jones.
Igralka je zaslovela z vlogo Bridget Jones.FOTO: Profimedia

Bridget postane mama, Renée pa v resničnem življenju nima otrok

Zanimiva je tudi razlika med igralko in likom, ki ga je upodobila.

Renée nima svojih otrok. O tem je govorila tudi v zadnjih letih, ko se je znova vrnila k vlogi Bridget Jones. Povedala je, da bi bila vesela, če bi otroci prišli v njeno življenje, vendar se ji odločitev, da jih nimaš, ne zdi nič nenavadnega.

Jonesova pa je ubrala povsem drugo življenjsko pot.

V filmu Bridget Jones's Baby se znajde v situaciji, ki je ni pričakovala. Po razhodu z Markom Darcyjem je samska, osredotočena na svojo kariero in prepričana, da ima življenje končno pod nadzorom.

Potem pa izve, da je noseča. In tu se začne zgodba prave Bridget Jones, z enim precej velikim zapletom: ne ve, kdo je oče njenega otroka.

V filmu ob Renée Zellweger nastopata Colin Firth in Patrick Dempsey, zgodba pa prinese kombinacijo humorja, romantike in precej nerodnih situacij, ki so značilne za Bridget.

V filmu ob Renée Zellweger nastopata Colin Firth in Patrick Dempsey.
V filmu ob Renée Zellweger nastopata Colin Firth in Patrick Dempsey.FOTO: Profimedia

Za večer ob filmu in nekaj dobre volje

Če boste v Tednu otroka iskali tudi kakšen sproščen večer pred televizijskim ekranom, si lahko v petek, 9. oktobra, na priljubljenem programu POP TV ogledate film Bridget Jones's Baby.

Pripravite se na Bridget, ki je nekoliko starejša, nekoliko bolj izkušena, a še vedno popolnoma svoja in tokrat pred enim največjih presenečenj svojega življenja.

Ker včasih življenje napiše zgodbo, ki je sami nikoli ne bi.

Pripravite se na Bridget, ki je nekoliko starejša, nekoliko bolj izkušena, a še vedno popolnoma svoja in tokrat pred enim največjih presenečenj svojega življenja.
Pripravite se na Bridget, ki je nekoliko starejša, nekoliko bolj izkušena, a še vedno popolnoma svoja in tokrat pred enim največjih presenečenj svojega življenja.FOTO: Profimedia
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Renée Zellweger Bridget Jones filmske legende POP TV ženske v filmu
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