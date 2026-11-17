Novico razkrila kar med televizijsko oddajo

Renee Hoenderkamp, ki jo gledalci poznajo kot voditeljico britanske televizije GB News, je veselo novico sporočila med oddajo, v kateri so sodelovali tudi njeni kolegi. Ti o njeni nosečnosti pred tem niso vedeli ničesar. "Imam novico, ki jo želim danes deliti s kolegi in za katero ne vedo niti oni niti nihče drug. Kmalu bom postala mama treh otrok, trenutno pa sem v 12. tednu nosečnosti," je povedala. V studiu je za trenutek zavladalo presenečenje, nato so sledile čestitke. Sodelavci so ji pozneje pripravili še posebno presenečenje, torto, s katero so razkrili spol otroka. Zdravnica je izvedela, da pričakuje deklico, čeprav je bila sama prepričana, da bo deček.

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Do nosečnosti po treh poskusih oploditve z biomedicinsko pomočjo

Pot do tretje nosečnosti ni bila preprosta. Hoenderkampova je pojasnila, da so pri postopku uporabili njene prej zamrznjene jajčne celice. Ker v Veliki Britaniji pri njeni starosti ni našla klinike, ki bi bila pripravljena izvesti postopek, se je po pomoč odpravila na Poljsko. Za uspešno nosečnost so bili potrebni trije poskusi oploditve z biomedicinsko pomočjo. "Ne bom se pretvarjala, da je bila to lahka pot, saj ni bila. Potrebni so bili trije poskusi. V oddaji sem že sedela in vedela, da postopek, ki sem ga pravkar prestala, ni uspel," je priznala.

Prvega otroka rodila pri 21, drugega pri 51 letih

Zdravnica ima za seboj že dve zelo različni izkušnji materinstva. Prvega otroka, sina Caluma, je rodila pri 21 letih. Danes je star 37 let in je tudi sam že oče. Tri desetletja pozneje se je ponovno razveselila materinstva. Hčerko Alice je rodila pri 51 letih. Danes je deklica stara sedem let, zanimivo pa je, da se je rodila le dva meseca pred svojo nečakinjo Isabello. Tako sta teta in nečakinja skoraj vrstnici, po besedah njune mame pa sta si zelo blizu. Hoenderkampova je o materinstvu v zrelejših letih spregovorila že leta 2023, ko je v zapisu za britanski Daily Mail opisala, kako drugačna je bila njena izkušnja nosečnosti pri 51 letih v primerjavi z nosečnostjo pri 21 letih. Takrat je dejala, da je bilo drugo materinstvo zanjo celo lažje. Poudarila je, da je vsaka nosečnost drugačna in da lahko prinese tako lepo kot tudi zahtevno izkušnjo, ne glede na starost ženske.

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Zaradi odločitve se je soočila tudi s kritikami

Njena odločitev, da bo pri skoraj 60 letih ponovno postala mama, ni ostala brez odzivov. Kot je razkrila, so ji nekateri očitali sebičnost in jo spraševali, kaj se bo zgodilo z otrokom, če sama ne bo več živa čez nekaj let. Na kritike odgovarja, da skrbi za svojo telesno pripravljenost in da si želi, da bi tudi njen tretji otrok imel lepo življenje, kakršnega ima njena sedemletna hčerka Alice. "Alice ima čudovito življenje. Obožuje ga in upam, da bo tako tudi s tem otrokom. Kaj bi bilo bolje? Da sploh ne bi dobila priložnosti živeti?" je razmišljala.

Kakšna so tveganja nosečnosti v poznejših letih?

Nosečnost v zelo pozni reproduktivni dobi je izjemno redka in zahteva posebno zdravstveno obravnavo. Zdravstvene ustanove opozarjajo, da se z naraščajočo starostjo nosečnice povečujejo nekatera tveganja, med drugim možnost povišanega krvnega tlaka, preeklampsije, nosečniške sladkorne bolezni, zapletov pri porodu in drugih zdravstvenih težav. Po podatkih britanske zdravstvene ustanove Kingston and Richmond NHS Foundation Trust imajo ženske, stare 45 let ali več, praviloma priporočeno individualno obravnavo pri specialistu za porodništvo ter po potrebi dodatne preiskave in spremljanje nosečnosti.