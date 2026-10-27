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Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki

S.B.
Svet slavnih 0
27. 10. 2026 03.15

Srbski glasbenik Relja Popović le redko govori o svojem zasebnem življenju, še redkeje pa razkriva podrobnosti o družini. Tokrat je naredil izjemo in spregovoril o hčerkah Rei in Hani, partnerki Nikoliji ter svoji največji življenjski odgovornosti. Priznal je, da mu uspeh in denar ne pomenita veliko, če hčerkama ne bo uspel predati vrednot, ki se mu zdijo najpomembnejše.

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Relja Popović, ki ga občinstvo pozna kot uspešnega glasbenika, je v pogovoru z novinarko Adelo Mulić za črnogorsko televizijo TV E pokazal precej bolj osebno plat. Govoril je o očetovstvu, odraščanju, družinskih izkušnjah in želji, da bi s partnerko Nikolijo Jovanović (zdaj Popović) za svoji hčerki ustvarila varen in ljubeč dom.

Glasbenik in pevka Nikolija, sicer hčerka legendarne srbske pevke Vesne Zmijanac, imata dve hčerki, Reo in Hano. Njuno zasebnost skrbno varujeta, zato je Reljevo odkrito razmišljanje o družinskem življenju pritegnilo toliko več pozornosti.

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"Če mi spodleti kot očetu, sem v življenju vse zgrešil"

Relja je v intervjuju priznal, da ga najbolj osrečujejo stvari, ki nimajo nobene zveze z glasbenim uspehom, priljubljenostjo ali denarjem. Največ mu pomeni, ko opazi, da njegovi hčerki odraščata v srčni, pametni in samozavestni dekleti.

"Največ mi pomeni, ko sedim nekje z eno od njiju in mi ljudje rečejo, kako lepo sta vzgojeni, kako je Rea duhovita in pametna. Takšne stvari me osrečujejo," je povedal.

Prav vzgojo hčerk vidi kot svojo najpomembnejšo življenjsko nalogo. Zaveda se, da ne more v celoti nadzorovati njunih odločitev ali jima zagotoviti življenja brez napak, lahko pa jima pomaga razviti vrednote, ki jima bodo služile tudi takrat, ko bosta odrasli.

"Če mi pri tem ne bi uspelo, bi imel občutek, da sem vse drugo v življenju zgrešil," je iskreno priznal.

Želi si, da bi hčerkama predal vrednote, v katere verjame, obenem pa jima omogočil, da se počutita svobodni, razvijata svojo osebnost in predvsem, da ostaneta pošteni. Zanj je prav to največja nagrada, ki jo lahko prinese očetovstvo.

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Z Nikolijo želita hčerkama ustvariti drugačen svet

Relja je spregovoril tudi o odnosu z Nikolijo in njunem skupnem pogledu na starševstvo. Kot je pojasnil, oba izhajata iz družin, ki po njunem doživljanju niso bile povsem funkcionalne. Prav zato si želita, da bi za svoji hčerki ustvarila drugačno družinsko okolje.

"Oba prihajava iz družin, ki niso bile najbolj funkcionalne. Zdaj imava skupno nalogo, da ustvariva funkcionalen svet zase in nato še za njiju," je povedal.

Starši otrokom ne predajajo življenjskih lekcij samo z besedami. Veliko se naučijo tudi iz tega, kako se odrasli pogovarjajo, rešujejo nesoglasja, izražajo čustva in ravnajo drug z drugim.

Relja in Nikolija si želita, da bi njuni hčerki odraščali v okolju, v katerem bi se lahko počutili sprejeti, obenem pa bi imeli dovolj svobode, da postaneta to, kar si želita biti.

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Glasbenik, ki zasebnost družine skrbno varuje

Čeprav sta Relja in Nikolija že vrsto let znana na glasbeni sceni, zasebno življenje praviloma ohranjata zase. O hčerkah govorita redko in ju ne izpostavljata pogosto javnosti. Nikolija je v eni izmed nedavnih izjav za medije poudarila, da sta se tako odločila zavestno, saj si želita, da bi se hčerki sami, ko bosta dovolj stari, odločili, če želita postati javni osebi. Do takrat bosta s soprogom njuno zasebnost skrbno čuvala.

Sporočilo, ki ga je Relja predal v omenjenem intervjuju pa je preprosto, a močno. Uspeh zunaj doma ne more nadomestiti občutka, da si kot starš naredil vse, kar je bilo v tvoji moči, da bi otrokom pomagal odrasti v dobre, samostojne in zadovoljne ljudi.

Njegov iskreni pogled na očetovstvo dokazuje, da otroci ne potrebujejo popolnih staršev, ampak, da potrebujejo predvsem odrasle, ki so jim pripravljeni prisluhniti, jih sprejemati in jih z zgledom učiti vrednot, ki bodo ostale z njimi tudi v odraslosti.

starševstvo vzgoja otrok Relja Popović družinske vrednote Nikolija Jovanović
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