Srečna, da je bila mlada mama

V intervjujih Reese Witherspoon, ena najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralk in producentk, pogosto poudarja, da ima biti mlada mama svoje izzive, a tudi številne prednosti. Priznala je, da ji je bilo, čeprav ni bilo vedno lahko, lažje fizično prenesti prva leta otrok ravno zato, ker je bila mlajša.

"Prvega otroka sem rodila pri 23 letih ... bilo je težko za telo, a ko sem rodila zadnjega otroka pri 37 letih, je bilo precej težje," je pojasnila in opozorila na razlike v materinstvu skozi različne življenjske faze.

Zvezdnica je poudarila, da seveda vsak ima svojo pot in da ni nujno, da mora vsak imeti otroke, a osebno je hvaležna, da je svojo družino začela graditi prej kot pozneje, so še zapisali pri E!news.