Srečna, da je bila mlada mama

V intervjujih Reese Witherspoon, ena najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralk in producentk, pogosto poudarja, da ima biti mlada mama svoje izzive, a tudi številne prednosti. Priznala je, da ji je bilo, čeprav ni bilo vedno lahko, lažje fizično prenesti prva leta otrok ravno zato, ker je bila mlajša.
"Prvega otroka sem rodila pri 23 letih ... bilo je težko za telo, a ko sem rodila zadnjega otroka pri 37 letih, je bilo precej težje," je pojasnila in opozorila na razlike v materinstvu skozi različne življenjske faze.
Zvezdnica je poudarila, da seveda vsak ima svojo pot in da ni nujno, da mora vsak imeti otroke, a osebno je hvaležna, da je svojo družino začela graditi prej kot pozneje, so še zapisali pri E!news.
Reese Witherspoon je mama treh otrok
Dva starejša otroka je dobila v zakonu z igralcem Ryanom Phillippeom:
Najstarejša hči Ava Phillippe je rojena leta 1999 in je danes stara 26 let.
Sin Deacon Phillippe je rojen leta 2003 in ima 22 let.
Najmlajši sin, Tennessee James Toth, je rojen leta 2012 v zakonu z njenim drugim možem, Jimom Tothom.
Reese in Ryan Phillippe sta bila poročena med letoma 1999 in 2008, po ločitvi se je Reese leta 2011 poročila z Jimom Tothom. Po več letih zakona sta tudi Reese in Jim javno potrdila, da živita ločeno.
Čeprav danes Reese uspešno usklajuje kariero in materinstvo, pogosto poudarja, da vzgoja treh otrok zahteva veliko energije in prilagoditev. V pogovorih je razkrila, da je najmlajši otrok fizično zahtevnejši, saj je intenzivno biti starš malčka, medtem ko je pri starejših otrocih pridobila že izkušnje in potrpežljivost.
Vendar pa tudi redno izpostavlja, da je materinstvo najpomembnejši in najbolj preoblikovalni del njenega življenja. Vloga matere ji je spremenila perspektivo in prioritete – tako v zasebnem življenju kot tudi v profesionalni karieri.
