Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj

Podelitev diplome njunega sina Deacona Phillippa

Dogodek je potekal v New Yorku na eni izmed najbolj znanih univerzitetnih slovesnosti, kjer je njun sin zaključil študij in prejel diplomo. Nekdanja zakonca sta ob tej priložnosti pokazala, da kljub ločitvi še vedno delujeta usklajeno, ko gre za družino.

Skupaj zaradi sina

Reese Witherspoon in Ryan Phillippe sta bila poročena med letoma 1999 in 2008, v zakonu pa sta dobila dva otroka, hčerko Avo in sina Deacona. Prav slednji je tokrat razlog, da sta se znova pojavila skupaj v javnosti. Na dogodku sta bila oba videti dobro razpoložena, fotografije pa prikazujejo, da sta se brez težav uskladila pri družinskih trenutkih in fotografiranju s sinom.

Reese in Ryan sta se spoznala v poznih 90. letih, ko sta skupaj igrala v filmu Cruel Intentions (Podle igre). Kmalu po začetku razmerja sta se leta 1999 poročila, v istem letu pa sta dobila prvo hčerko Avo, pozneje še sina Deacona. Njuna zveza je bila v tistem času ena najbolj odmevnih v Hollywoodu, vendar sta se po več letih odločila za razhod in se ločila leta 2008.

Čeprav sta oba pozneje v intervjujih govorila precej diskretno o razlogih ločitve, je bilo v medijih pogosto omenjeno, da sta se oddaljila zaradi pritiskov slave, kariere in sprememb v osebnem življenju. Kljub temu sta poudarila, da ostajata predana starša.

Danes v dobrih odnosih