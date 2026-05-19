Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj

S.B.
Svet slavnih 0
19. 05. 2026 04.00

Priljubljena ameriška igralka Reese Witherspoon in njen nekdanji mož Ryan Phillippe sta znova pritegnila veliko pozornosti javnosti, potem ko sta se skupaj pojavila na pomembnem družinskem dogodku.

Reese Witherspoon in ryan phillippe

Podelitev diplome njunega sina Deacona Phillippa

Dogodek je potekal v New Yorku na eni izmed najbolj znanih univerzitetnih slovesnosti, kjer je njun sin zaključil študij in prejel diplomo. Nekdanja zakonca sta ob tej priložnosti pokazala, da kljub ločitvi še vedno delujeta usklajeno, ko gre za družino.

Skupaj zaradi sina

Reese Witherspoon in Ryan Phillippe sta bila poročena med letoma 1999 in 2008, v zakonu pa sta dobila dva otroka, hčerko Avo in sina Deacona. Prav slednji je tokrat razlog, da sta se znova pojavila skupaj v javnosti.

Na dogodku sta bila oba videti dobro razpoložena, fotografije pa prikazujejo, da sta se brez težav uskladila pri družinskih trenutkih in fotografiranju s sinom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Reese in Ryan sta se spoznala v poznih 90. letih, ko sta skupaj igrala v filmu Cruel Intentions (Podle igre). Kmalu po začetku razmerja sta se leta 1999 poročila, v istem letu pa sta dobila prvo hčerko Avo, pozneje še sina Deacona.

Njuna zveza je bila v tistem času ena najbolj odmevnih v Hollywoodu, vendar sta se po več letih odločila za razhod in se ločila leta 2008.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav sta oba pozneje v intervjujih govorila precej diskretno o razlogih ločitve, je bilo v medijih pogosto omenjeno, da sta se oddaljila zaradi pritiskov slave, kariere in sprememb v osebnem življenju. Kljub temu sta poudarila, da ostajata predana starša.

Danes v dobrih odnosih

Danes sta Reese in Ryan primer uspešnega nekdanjega para, ki uspeva skupaj vzgajati otroka tudi po ločitvi. Redno se pojavljata na pomembnih dogodkih svojih otrok in ohranjata spoštljiv medsebojen odnos.

Reese Witherspoon Ryan Phillippe starševstvo ločitev slavne osebnosti
Prejšnji članek
Svet slavnih

Tako lepi sta hčerki Lewandowskija

Naslednji članek
Svet slavnih

Znana Slovenka prvič postala mamica

Zadovoljna.si Razkrili razlog za ločitev Reese Witherspoon
Zadovoljna.si Ločitev znanega para, ki je ni nihče pričakoval
24ur.com Reese Witherspoon uradno vložila ločitvene papirje
24ur.com Nekdanja zakonca Sean Penn in Robin Wright prvič po ločitvi opažena skupaj
24ur.com Jennifer Lopez in Ben Affleck razkrila razlog za razhod leta 2003
Zadovoljna.si Nicole Kidman ob razhodu našla oporo v družini
Moskisvet.com Konec dolgoletne zaroke: Razšla sta se po 12 letih
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1707