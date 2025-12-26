Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici

49-letna igralka Reese Witherspoon je delila serijo fotografij, posnetih med prazniki, ki vključujejo trenutke ob božičnem drevesu, nasmejane družinske prizore, selfi z njenima sinovoma 22-letnim Deaconom in 13-letnim Tennesseejem, dodala je tudi zabavne podrobnosti, kot sta hiša iz medenjakov in praznično okrašen jedilni pult.

Ena fotografija pa je med sledilci še posebej izstopala – fotografija, na kateri sta igralka in njena hčerka Ava praktično identični – nekateri sledilci so tako hitro zapisali, da sta videti skoraj kot dvojčici. "Morala sem dvakrat preveriti, ker nisem vedela, katera si ti," je bil le en komentar od mnogih.