Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici

B.R.
Svet slavnih 0
26. 12. 2025 02.07

Igralka Reese Witherspoon je med prazniki znova navdušila oboževalce, potem ko je na Instagramu objavila družinske fotografije, ki so hitro sprožile val komentarjev zaradi izjemne podobnosti med njo in njeno hčerko Avo Phillippe.

Reese Witherspoon s hčerko Avo.

49-letna igralka Reese Witherspoon je delila serijo fotografij, posnetih med prazniki, ki vključujejo trenutke ob božičnem drevesu, nasmejane družinske prizore, selfi z njenima sinovoma 22-letnim Deaconom in 13-letnim Tennesseejem, dodala je tudi zabavne podrobnosti, kot sta hiša iz medenjakov in praznično okrašen jedilni pult.

Ena fotografija pa je med sledilci še posebej izstopala – fotografija, na kateri sta igralka in njena hčerka Ava praktično identični – nekateri sledilci so tako hitro zapisali, da sta videti skoraj kot dvojčici. "Morala sem dvakrat preveriti, ker nisem vedela, katera si ti," je bil le en komentar od mnogih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralka se je leta 1999 poročila z Ryanom Phillippejem, s katerim ima dva otroka, Avo Elizabeth in Deacona Reesea. Čeprav sta se po osmih letih zakona ločila, sta ohranila prijateljski odnos in tesno sodelovala pri vzgoji otrok.

Leta 2011 se je zvezdnica poročila z Jimom Tothom, producentom, s katerim ima sina Tennesseja Jamesa. V intervjujih je večkrat izpostavila, da je družina njena največja prioriteta in da si prizadeva, da bi otrokom omogočila čim bolj običajno otroštvo, kljub njenemu svetovnemu uspehu in zahtevam hollywoodskega življenja.

