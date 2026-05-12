Igralka delila fotografijo svoje mame in navdušila

"Počutim se hvaležno za ženske, ki so me oblikovale. Moja čudovita mama Betty in moja babica Dorothea, ki sta moje otroštvo naredili čarobno. In za te tri čudovite ljudi, ki so me naredili mamo. Vse najboljše ob materinskem dnevu," je v javni objavi na Instagram profilu zapisala igralka Reese Whiterspoon in navdušila svoje sledilce. Poleg je delila kolaž fotografij svoje mame, babice in otrok.

V Ameriki praznujejo materinski dan vsako leto na drugo nedeljo v maju, tokrat je bilo to 10. maja. Ob tem posebnem prazniku je veliko zvezdnikov delilo ganljive zapise, iskrene zahvale in fotografije s svojimi materami. Med njimi tudi Sandra Bullock in Christiano Ronaldo. Ravno tako pa tudi priljubljena hollywoodska zvezdnica, Reese Whiterspoon, ki je tudi sama mama treh otrok, ki si jih deli z bivšim soprogom Ryanom Phillippom.

icon-expand Ryan Phillipe in Reese Witherspoon FOTO: Reuters

Ob kolažu fotografij, ki prikazuje družinske trenutke in spomine, je zapisala, da se počuti globoko hvaležno za svojo mamo Betty in babico Dorotheo, ki sta ji, kot je poudarila, omogočili čarobno otroštvo. S temi besedami je poudarila pomen medgeneracijskih vezi in vpliv, ki ga imajo ženske v družini na oblikovanje identitete in življenjskih vrednot. V drugem delu zapisa pa se je dotaknila tudi svoje vloge matere in treh otrok, ki so, kot pravi, naredili iz nje mamo.

icon-expand Deacon Reese Phillippe FOTO: Profimedia