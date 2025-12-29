Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok

Vsi trije starejši otroci nežno objemajo svojega najmlajšega bratca ali sestrico, ki na fotografiji mirno spi, vsak pa se ga dotika z drobno roko.

Le nekaj dni po tem, ko sta pozdravila novega družinskega člana, sta 50-letni Enrique Iglesias in 44-letna Anna Kournikova na Instagramu objavila skupno fotografijo svojih štirih otrok. Posnetek prikazuje novorojenčka, obkroženega s starejšimi sorojenci – dvojčkoma Lucy in Nicholasom , starima 8 let, ter petletno hčerko Mary .

Par je četrtega otroka pozdravil 17. decembra, novico pa sta javnosti razkrila nekaj dni pozneje, prav tako z objavo na Instagramu. Takrat je Kournikova delila fotografijo novorojenčka, zavitega v odejico, spola in imena otroka pa par za zdaj še ni razkril.

Po navedbah vira, ki je blizu družini, je novi dojenček praznični čas naredil še posebej čaroben. Zvezdnika naj bi bila po rojstvu otroka izjemno srečna in 'lebdela na oblakih', praznike pa nameravata preživeti v krogu družine. "Anna in Enrique obožujeta družinsko življenje in praznike vedno preživita z družino, katere velikost se spreminja glede na to, kdo je prisoten, je povedal vir: Vedno je živahno in nekoliko kaotično, zdaj pa še toliko bolj – a vse skupaj spremlja veselje in ljubezen," so zapisali v reviji People.

Vir je še dodal, da oba zelo uživata v vlogi staršev in da je četrti otrok zanju 'najlepše božično darilo'.