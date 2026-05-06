Z ženo sta se razveselili rojstva druge hčerkice

Po poročanju portala Page Six, sta se priljubljena avstralska humoristična igralka Rebel Wilson in njena soproga Ramona Agruma razveselili rojstva drugega otroka. Rodila se jima je še ena hčerkica, ki sta ji nadeli ime Rose Estelle in s tem je njuna prvorojenka Royce Lillian postala starejša sestrica.

"Ponosno oznanjam rojstvo najine druge hčerke Rose Estelle! Kako čudovit blagoslov ..." je pripisala igralka v javni objavi na družbenem omrežju in se zahvalila vsem oboževalcem za iskreno podporo in čestitke. Obe mami sta poudarili, da je bil prihod novega otroka rezultat dolgega in čustveno zahtevnega IVF procesa.

Tudi v intervjujih v preteklosti je Rebel večkrat poudarila, da je materinstvo zanjo življenjska prelomnica in največja osebna sreča.