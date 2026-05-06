Z ženo sta se razveselili rojstva druge hčerkice

Po poročanju portala Page Six, sta se priljubljena avstralska humoristična igralka Rebel Wilson in njena soproga Ramona Agruma razveselili rojstva drugega otroka. Rodila se jima je še ena hčerkica, ki sta ji nadeli ime Rose Estelle in s tem je njuna prvorojenka Royce Lillian postala starejša sestrica.
"Ponosno oznanjam rojstvo najine druge hčerke Rose Estelle! Kako čudovit blagoslov ..." je pripisala igralka v javni objavi na družbenem omrežju in se zahvalila vsem oboževalcem za iskreno podporo in čestitke. Obe mami sta poudarili, da je bil prihod novega otroka rezultat dolgega in čustveno zahtevnega IVF procesa.
Tudi v intervjujih v preteklosti je Rebel večkrat poudarila, da je materinstvo zanjo življenjska prelomnica in največja osebna sreča.
Pot do drugega otroka: IVF in čustveno zahtevna pot
Po poročanju portala People je par do drugega otroka prišel s pomočjo postopka IVF, ki je bil čustveno zahteven in dolgotrajen. Vir navaja, da je bila nosečnost Ramone označena kot rizična, zato sta bili obe ves čas previdni in hvaležni za vsak korak nosečnosti.
Rebel in Ramona sta eden vidnejših hollywoodskih parov, ki odkrito gradi družino v okviru istospolne zveze. Pogosto tudi delita osebne trenutke, kar je ustvarilo močno povezavo z javnostjo. Kljub slavi ostaja sporočilo zgodbe zelo človeško: pot do družine je lahko dolga, a tudi globoko izpolnjujoča.
Vir: Page Six, People
