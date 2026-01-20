Rebeka Dremelj iz porodne sobe: prvi trenutki s hčerko Sijo

Rebeka Dremelj je na Instagramu delila kolaž starih fotografij in ob tem zapisala: " Brskamo po arhivih, objavljamo stare slike in se spominjamo časov, ko je bilo vse še malo bolj preprosto. Tudi jaz jih imam veliko. Ampak ena zgodba iz tistega leta zame izstopa bolj kot vse druge. Takrat se je rodila moja druga največja ljubezen. Sija . In od takrat 2016 ni samo letnica, ampak leto, ki bo zame vedno najgloblje v srcu. Hvala, leto 2016 ."

Leto 2016 je bilo za Rebeko Dremelj še posebej pomembno, saj se je 3. decembra tistega leta rodila njena druga hčerka, Sija. Veselo novico je pevka delila na družbenem omrežju, kjer je zapisala, da je družina po prihodu Sije popolna in polna ljubezni. Skupaj z možem Sandijem Škalerjem sta hčerko poimenovala tako, da se lepo ujema z imenom starejše hčerke Šajane , kar je Rebeka poudarila tudi v svojih zapisih: " Želim, da bosta deklici zaveznici že zdaj ... upam, da za celo življenje. "

V svojem zapisu na Instagramu je Rebeka izpostavila, da leto 2016 zanjo ni le številka ali datum, ampak leto, ki ji bo vedno ostalo najgloblje v srcu. Rojstvo hčerke Sije je tisto, kar je to leto naredilo nepozabno in ljubo, saj je rodila "svojo drugo največjo ljubezen" poleg že takrat starejše hčerke Šajane.

Tudi pevka Manca Špik se je spomnila prav posebnega obdobja iz svojega življenja. Na Instagramu je objavila kolaž fotografij iz leta 2016, zraven pa zapisala: "2016, najlepše leto mojega življenja."

Tudi za Manco je bilo leto 2016 eno najpomembnejših v njenem življenju, saj se je takrat rodila njena hčerka Lana.