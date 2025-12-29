Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Razkritje po desetletjih: pravi razlog, zakaj Tito in Jovanka nista imela otrok

B.R.
Svet slavnih 0
29. 12. 2025 02.25

Zakon med Josipom Brozom Titom in Jovanko Broz je eden najbolj skrivnostnih in pogosto napačno razumljenih odnosov v zgodovini nekdanje Jugoslavije. Čeprav sta bila skupaj skoraj tri desetletja, pa nista imela otrok. Poglejte, zakaj.

Tito s četrto soprogo Jovanko.

Preden je spoznal Jovanko, je Josip Broz Tito že večkrat stopil v zakon in imel številna razmerja. Njegovo zasebno življenje je bilo skoraj tako dinamično kot njegova politična kariera.

Prva žena – Pelagija Belousova

Leta 1918 je bil Tito kot vojni ujetnik prepeljan v Omsk v Rusiji, kjer je spoznal komaj 14-letno Pelagijo Belousovo. Poročila sta se leto kasneje, ko se je Tito vrnil v Jugoslavijo. Skupaj sta imela pet otrok, vendar je preživel le sin Žarko Leon Broz, rojen 4. februarja 1924. Ko je bil Tito leta 1928 zaprt, se je Pelagija vrnila v Rusijo. Po razvezi leta 1936 se je znova poročila.

Lucia Bauer – izbrisana poroka

Leta 1936, med bivanjem v Hotelu Lux v Moskvi, je Tito spoznal Avstrijko Lucio Bauer. Poročila sta se oktobra istega leta, vendar so bili uradni zapisi o njunem zakonu kasneje namerno izbrisani – razlogi naj bi bili politični.

Anna Koenig – kratka zveza in tragičen konec

Istega leta se je Tito poročil še z Anno Koenig, ki je umrla istega leta. O njunem razmerju je znanega zelo malo.

Herta Haas – partizanska sopotnica

Leta 1940 se je Tito poročil s Herto Haas, s katero je imel sina Aleksandra "Miša" Broza, rojenega maja 1941. Med drugo svetovno vojno se je Tito vključil v partizansko gibanje, medtem ko je bila Herta noseča. Njuno razmerje je razpadlo, ko je Tito vzpostavil vzporedno zvezo z Davorjanko Paunović, znano pod kodnim imenom Zdenka Horvat. Bila je njegova osebna kurirka in tajnica v odporniškem gibanju.

Herta in Tito sta se dokončno razšla leta 1943 v Jajcu, med zasedanjem AVNOJ-a, ko je Herta po naključju zalotila Tita z Davorjanko. Po vojni se nista nikoli več srečala. Davorjanka je leta 1946 umrla zaradi tuberkuloze, Tito pa je osebno poskrbel, da je bila pokopana na vrtu njegove beograjske rezidence Beli dvor.

Jovanka – zadnja žena in največja žrtev

Po vojni je Tito spoznal mlado partizanko Jovanko Budisavljević, ki je hitro postala njegova zaupnica, nato žena in prva dama Jugoslavije. Njuna poroka je potekala v strogi tajnosti, najverjetneje leta 1951 ali 1952, v najožjem krogu najbližjih sodelavcev. Po besedah njene sestre Nade Budisavljević sta bila priči Aleksandar Ranković in Ivan Gošnjak.

To je bilo nekaj zelo intimnega, piše Nada v knjigi Moja sestra Jovanka Broz. Poročila se je z njim kot z ikono in mu ostala zvesta do konca življenja. Vse, kar je počela, je bilo zanj.

Zakaj nista imela otrok

Čeprav sta bila poročena skoraj tri desetletja, Jovanka in Tito nista imela otrok. Po besedah Jovankine sestre je bila to Jovankina zavestna odločitev, sprejeta iz političnih in osebnih razlogov.

"Najverjetneje se je sama odločila, da ne bosta imela otrok, ker bi to lahko škodilo Titovemu položaju," je pojasnila njena sestra: "Njena žrtev je bila popolna – popolnoma se je posvetila njemu, kot predstojnica samostana, ki se posveti svoji veri. Blažila je vsak udarec, ki je bil namenjen njemu, in delovala močneje, kot je v resnici bila."

Jovanka je bila Titu popolnoma predana – lojalna, zadržana in hkrati pogumna. Svojo osebnost je podredila vlogi žene državnika, ki je moral delovati kot simbol enotnosti večnacionalne države.

Po Titovi smrti – iz prve dame v zapuščeno vdovo

Po Titovi smrti leta 1980 se je Jovankino življenje drastično spremenilo. Iz spoštovane prve dame je postala osamljena vdova brez sredstev. Vsa njena imovina ji je bila odvzeta, oblasti so jo postavile pod stalen nadzor, več let pa je živela v nekakšnem hišnem priporu.

Njeno življenje v beograjski vili je postopoma postalo simbol žalostne usode ženske, ki je vse žrtvovala za svojega moža. Hiša je propadala, ogrevanja ni bilo, Jovanka pa je ostala brez sredstev in brez otrok, ki bi ji lahko stali ob strani.

Umrla je leta 2013 v starosti 88 let zaradi srčnega infarkta. Pokopana je bila z državnimi častmi ob Titovem grobu v Hiši cvetja v Beogradu.

Josip Broz Tito Jovanka Broz zakon otroci zasebno življenje
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440