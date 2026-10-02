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Razkrit vzrok smrti hčerke Chada Loweja: družina je strta

S.B.
Svet slavnih 0
02. 10. 2026 11.49

Hollywoodskega igralca Chada Loweja in njegovo družino je doletela nepredstavljiva tragedija. Njegova 13-letna hčerka Fiona Lowe je umrla, zdaj pa je znan tudi uradni vzrok njene smrti.

Chad Lowe
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Po podatkih losangeleškega zdravniškega pregledovalca je bila Fiona 29. septembra ob 1.14 ponoči razglašena za mrtvo v lokalni bolnišnici. Njena smrt je bila 1. oktobra uradno opredeljena kot samomor.

Novica je družino pretresla, še preden je bil vzrok smrti javno znan.

"Bila je luč naših življenj"

Chad Lowe in njegova žena, producentka Kim Painter, sta po hčerkinem odhodu v skupni izjavi prosila za zasebnost in podporo.

Fiono sta opisala kot ljubečo, pametno in ustvarjalno deklico, ki je zelo rada plesala. Poudarila sta, da sta jo imeli radi tudi njeni sestri.

"Bila je luč naših življenj," sta zapisala v izjavi, ki jo je družina posredovala reviji PEOPLE.

Dodala sta, da je njena smrt za vso družino uničujoča, zato prosijo za molitve in zasebnost v tem težkem obdobju. Družina je ob tem javnost pozvala tudi, naj ljudje, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju, poiščejo pomoč.

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Fiona je bila srednja od treh hčerk

Chad Lowe in Kim Painter sta bila starša trem deklicam. Njuna najstarejša hčerka Mabel je stara 17 let, najmlajša Nixie pa 10.

Fiona je bila njuna druga hčerka. Rodila se je novembra 2012, 13. rojstni dan pa je praznovala lani.

Chad Lowe je ob njenem rojstnem dnevu na družbenih omrežjih delil posebno sporočilo in ji zaželel, naj še naprej pleše skozi življenje.

Tragedija v družini hollywoodskega zvezdnika: pri komaj 13 letih umrla njegova hči
Tragedija v družini hollywoodskega zvezdnika: pri komaj 13 letih umrla njegova hčiFOTO: Profimedia

Družino je že prej prizadela velika tragedija

Lowejeva družina se je v zadnjih letih soočila še z eno težko preizkušnjo.

Njihov dom v območju Pacific Palisades je bil uničen v požarih, ki so januarja 2025 prizadeli Los Angeles. Chad Lowe je takrat na družbenih omrežjih pisal o svojih hčerkah in občudoval njihovo moč pri soočanju z izgubo doma.

Takrat je zapisal, da je njegovo največje veselje in privilegij biti oče.

Zdaj družina žaluje

Chad Lowe, ki je mlajši brat igralca Roba Loweja, je znan po igralskih vlogah, režiji in produkciji. S Kim Painter sta poročena od leta 2010.

Po smrti njune hčerke se je družina umaknila iz javnosti in prosila predvsem za zasebnost.

Fiono so opisovali kot deklico, ki je bila ljubeča, ustvarjalna in predana plesu. Njeno življenje je bilo kratko, a za njeno družino očitno neizmerno pomembno.

Ob takšni tragediji besede težko najdejo pravo mesto. Za družino Lowe pa se je začelo obdobje, v katerem bodo morali živeti z izgubo otroka.

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Vir: Daily Mail

Chad Lowe Fiona Lowe duševno zdravje družinska tragedija žalovanje
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