Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti

Jordanska kraljeva družina je ob 80. dnevu neodvisnosti Jordanije znova pritegnila veliko pozornosti javnosti, potem ko je jordanska kraljica Rania na Instagramu objavila prisrčno fotografijo s svojima vnukinjama, princeso Iman in Amino. Ob fotografiji je zapisala: "80 let neodvisnosti praznujemo v najslajši družbi: Iman in Amina, oviti v jordanske barve."

Na fotografiji sta deklici oblečeni v bela oblačila z motivi jordanske zastave in številkama 8 ter 0, ki simbolizirata pomembno obletnico države. Sledilo je veliko čestitk in komentarjev, saj jordanska kraljeva družina velja za eno najbolj priljubljenih in vplivnih kraljevih družin na družbenih omrežjih.