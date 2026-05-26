Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti

S.B.
Svet slavnih 0
26. 05. 2026 08.54

Jordanska kraljica Rania je dan neodvisnosti Jordanije obeležila v najlepši družbi.

kraljica Rania

Jordanska kraljeva družina je ob 80. dnevu neodvisnosti Jordanije znova pritegnila veliko pozornosti javnosti, potem ko je jordanska kraljica Rania na Instagramu objavila prisrčno fotografijo s svojima vnukinjama, princeso Iman in Amino. Ob fotografiji je zapisala: "80 let neodvisnosti praznujemo v najslajši družbi: Iman in Amina, oviti v jordanske barve."

Na fotografiji sta deklici oblečeni v bela oblačila z motivi jordanske zastave in številkama 8 ter 0, ki simbolizirata pomembno obletnico države. Sledilo je veliko čestitk in komentarjev, saj jordanska kraljeva družina velja za eno najbolj priljubljenih in vplivnih kraljevih družin na družbenih omrežjih.

Jordanija je letos obeležila 80 let neodvisnosti od Združenega kraljestva, ki jo je država dosegla leta 1946. Osrednje slavje je potekalo v palači Al Husseiniya v Amanu, kjer so se jordanskemu kralju Abdullahu II in kraljici Ranii pridružili tudi drugi člani kraljeve družine, med njimi prestolonaslednik, jordanski princ Hussein in princesa Rajwa.

Posebno pozornost pa sta ukradli prav najmlajši članici družine

Mala princesa Iman je hči prestolonaslednika Huseina in princese Rajwe, medtem ko je Amina hči princese Iman bint Abdullah in njenega moža Jameela Thermiotisa. Obe deklici sta še zelo majhni, zato javnost njune fotografije vidi redko.

Kraljica Ranija je sicer znana po tem, da pogosto deli družinske trenutke in s tem ustvarja bolj sodobno podobo kraljeve družine. Njene objave redno dosežejo milijone sledilcev, številni pa jo označujejo za eno najbolj elegantnih in vplivnih kraljic na svetu.

Bibaleze
