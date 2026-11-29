Rami in Sami Malek sta se rodila 12. maja 1981 v Los Angelesu . Sami je od brata mlajši le štiri minute. Čeprav sta danes vsak na svoji poklicni poti, Rami je postal svetovno znan igralec, Sami pa je učitelj, ju povezujejo številni skupni spomini in dogodivščine iz otroštva.

Rami je v oddaji Jimmy Kimmel Live! razkril, da sta bila z bratom prava mala razgrajača. Ker sta bila enojajčna dvojčka, sta lahko svojo podobnost večkrat izkoristila za različne potegavščine.

Ena najbolj nenavadnih se je zgodila v času študija. Brata sta obiskovala različni fakulteti, Sami pa je nekega dne poklical Ramija, ker je potreboval pomoč pri predmetu. Za pridobitev dodatnih točk je moral pred razredom odigrati monolog iz grške tragedije. Težava? Samiju se ni niti sanjalo, kako bi se tega lotil.

Rami je bil takrat že študent igre in je imel z igranjem veliko izkušenj. Brat ga je zato prosil, naj se namesto njega pojavi na fakulteti in odigra monolog. Rami je privolil in se odpravil na nalogo, ki je bila precej bolj zabavna kot običajna študijska obveznost.

Pred občinstvom je odigral monolog, poslušal aplavz in očitno prepričal večino prisotnih. A profesorici se je nekaj zdelo sumljivo. Po nastopu ga je vprašala, kako se je tako dobro pripravil na vlogo. Rami ji je odvrnil, da je to pač njegov hobi.

Ko ga je želela povabiti še pred drug razred, je igralec začel razmišljati predvsem o tem, ali je njegov brat že dobil dovolj točk za uspešno opravljen predmet. Ko je ugotovil, da je nalogo opravil, je bilo njegovega sodelovanja konec.