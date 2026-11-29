Rami in Sami Malek sta se rodila 12. maja 1981 v Los Angelesu. Sami je od brata mlajši le štiri minute. Čeprav sta danes vsak na svoji poklicni poti, Rami je postal svetovno znan igralec, Sami pa je učitelj, ju povezujejo številni skupni spomini in dogodivščine iz otroštva.
Zamenjala sta identiteti in ušpičila marsikaj
Rami je v oddaji Jimmy Kimmel Live! razkril, da sta bila z bratom prava mala razgrajača. Ker sta bila enojajčna dvojčka, sta lahko svojo podobnost večkrat izkoristila za različne potegavščine.
Ena najbolj nenavadnih se je zgodila v času študija. Brata sta obiskovala različni fakulteti, Sami pa je nekega dne poklical Ramija, ker je potreboval pomoč pri predmetu. Za pridobitev dodatnih točk je moral pred razredom odigrati monolog iz grške tragedije. Težava? Samiju se ni niti sanjalo, kako bi se tega lotil.
Rami je bil takrat že študent igre in je imel z igranjem veliko izkušenj. Brat ga je zato prosil, naj se namesto njega pojavi na fakulteti in odigra monolog. Rami je privolil in se odpravil na nalogo, ki je bila precej bolj zabavna kot običajna študijska obveznost.
Pred občinstvom je odigral monolog, poslušal aplavz in očitno prepričal večino prisotnih. A profesorici se je nekaj zdelo sumljivo. Po nastopu ga je vprašala, kako se je tako dobro pripravil na vlogo. Rami ji je odvrnil, da je to pač njegov hobi.
Ko ga je želela povabiti še pred drug razred, je igralec začel razmišljati predvsem o tem, ali je njegov brat že dobil dovolj točk za uspešno opravljen predmet. Ko je ugotovil, da je nalogo opravil, je bilo njegovega sodelovanja konec.
Bila sta si tako podobna, da sta lahko zamenjala tudi dekleta
Podobnost sta izkoriščala že veliko prej. Rami je v pogovoru za Golden Globes razkril, da sta se z bratom včasih preoblekla in zamenjala vlogi. Med drugim sta se pošalila tudi na račun deklet, ki so bila všeč enemu od njiju.
Igralec je priznal, da sta bila v mladosti precej navihana in da sta se večkrat znašla v situacijah, v katerih sta lahko računala na svojo skoraj popolno podobnost.
Rami je bil bolj zadržan, Sami pa družabnejši
Čeprav sta bila dvojčka, po značaju nista bila povsem enaka. Rami je v pogovoru za oddajo CBS Sunday Morning povedal, da je bil Sami med odraščanjem precej bolj družaben in odprt, sam pa bolj sramežljiv.
Prav zato se je pogosto umikal v svoj svet in si izmišljal različne like. Priznal je, da se je od brata veliko naučil in da mu je njegova družabnost pomagala tudi pri lastnem razvoju.
Danes Sami ne išče pozornosti na hollywoodskih rdečih preprogah, a se občasno pridruži slavnemu bratu na javnih dogodkih. Rami pa je že večkrat pokazal, da mu družina in vez z dvojčkom pomenita veliko.
Viri: CBS Sunday Morning, The Guardian, Jimmy Kimmel Live
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