Raje dela otroke kot čuva vnuke: družinsko življenje Aleca Baldwina

B.R.
Svet slavnih 0
19. 01. 2026 14.14

Alec Baldwin je eden tistih hollywoodskih zvezdnikov, pri katerih je zasebno življenje skoraj tako burno kot igralska kariera.

Alec Baldwin in Hilaria Baldwin

Slavni igralec Alec Baldwin je oče osmih otrok, razlika v starosti med najstarejšo in najmlajšo pa znaša skoraj tri desetletja. Njegova najstarejša hči je stara 30 let, najmlajša pa komaj tri – zato ne preseneča, da se na družbenih omrežjih pogosto pojavljajo komentarji, da Baldwin raje dela otroke, kot da bi pazil vnuke.

Kot so zapisali na spletnih straneh več tujih medijev, ima igralec, ki bo aprila dopolnil 68 let, iz zakona z igralko Kim Basinger hčerko Ireland Baldwin (30). V zakonu s Hilarijo Baldwin pa se mu je rodilo še sedem otrok: Carmen (13), Rafael (11), Leonardo (10), Romeo (8), Eduardo (6), Maria (5) in Ilaria (3).

Hilaria in Alec s svojimi otroki.
Hilaria in Alec s svojimi otroki. FOTO: Profimedia

Burno obdobje in škandal, ki je zaznamoval odnos s hčerko

Danes je zvezdnik z Ireland v dobrih odnosih, pogosto pa jo je mogoče videti tudi v družbi mlajših polsester in polbratov. A njun odnos ni bil vedno takšen. Leta 2007 je izbruhnil velik škandal, ko je v javnost prišel posnetek telefonskega pogovora, v katerem je Baldwin hčerko označil za nevzgojeno, nepremišljeno malo svinjo, ker se ni oglasila na vnaprej dogovorjen klic.

Kot so takrat poročali ameriški mediji, je posnetek pricurljal v javnost med burno ločitvijo in bitko za skrbništvo s Kim Basinger ter šokiral svetovno javnost. Baldwin se je pozneje večkrat javno opravičil in priznal, da ga je incident pahnil v hudo osebno krizo ter da je bil celo na robu samomora.

Ireland je očetu sčasoma odpustila, njuno spravo pa je pospremila tudi z značilnim humorjem – kot so zapisali tabloidi, mu je nekoč podarila žar v obliki prašiča, s čimer je ironizirala boleč dogodek iz preteklosti.

Skupaj tudi pred kamerami

Lani se je Ireland pojavila v družinskem resničnostnem šovu The Baldwins, skupaj s svojo hčerko in mačeho Hilarijo. Prav ta oddaja pa je dodatno razgalila tudi napetosti v Baldwinovem zakonu, o katerih se v zadnjih letih veliko ugiba.

Hilaria in Alec imata pestro družino
Hilaria in Alec imata pestro družino FOTO: Profimeda

Javna poniževanja in nelagodje gledalcev

Kot so poročali ameriški in britanski mediji, zakon Aleca in Hilarie Baldwin že dolgo ne deluje tako idilično, kot bi ga želela prikazati. Temu v prid govorijo tudi javna poniževanja, ki jih je igralec deležen pred kamerami.

Eden od bolj odmevnih trenutkov se je zgodil marca lani na odprtju Planet Hollywooda v New Yorku. Medtem ko je Hilaria dajala intervju, je Alec njun resničnostni šov označil kot Hilarijin šov, ona pa mu je brez zadržkov zabrusila: "Moj bog! Ko jaz govorim, ti ne govoriš."

Posnetek je hitro zaokrožil po spletu in sprožil val ogorčenih odzivov. Zakaj ga tako ponižuje? Njegov denar ji je bil dober, zdaj ko se stara, pa ga ponižuje. To je zelo neprijetno gledati, so bili le nekateri komentarji gledalcev, kot so jih povzemali tuji portali.

Kljub burnim odzivom je vir blizu para za Daily Mail pojasnil, da gre za njuno običajno dinamiko. "To je bil pravi odraz njune zveze. Med seboj se preizkušata. Morda je komu delovalo zaskrbljujoče, a šlo je za razigrano šalo," je dejal vir. Dodal je še, da Alec Hilarijo vidi kot izjemno fascinantno osebo in da mu je všeč, ker sprejema njegov humor. "Med njima je vedno nekaj iskric. To ju žene. Rada se izzivata," je zaključil.

9-letna hči Aleca Baldwina naličena tudi v šolo
Alec Baldwin družina otrok zasebno življenje škandal
Komentarji (0)

Bibaleze
Bibaleze
