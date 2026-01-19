Raje dela otroke kot čuva vnuke: družinsko življenje Aleca Baldwina

Slavni igralec Alec Baldwin je oče osmih otrok, razlika v starosti med najstarejšo in najmlajšo pa znaša skoraj tri desetletja. Njegova najstarejša hči je stara 30 let, najmlajša pa komaj tri – zato ne preseneča, da se na družbenih omrežjih pogosto pojavljajo komentarji, da Baldwin raje dela otroke, kot da bi pazil vnuke. Kot so zapisali na spletnih straneh več tujih medijev, ima igralec, ki bo aprila dopolnil 68 let, iz zakona z igralko Kim Basinger hčerko Ireland Baldwin (30). V zakonu s Hilarijo Baldwin pa se mu je rodilo še sedem otrok: Carmen (13), Rafael (11), Leonardo (10), Romeo (8), Eduardo (6), Maria (5) in Ilaria (3).

icon-expand Hilaria in Alec s svojimi otroki. FOTO: Profimedia

Burno obdobje in škandal, ki je zaznamoval odnos s hčerko

Danes je zvezdnik z Ireland v dobrih odnosih, pogosto pa jo je mogoče videti tudi v družbi mlajših polsester in polbratov. A njun odnos ni bil vedno takšen. Leta 2007 je izbruhnil velik škandal, ko je v javnost prišel posnetek telefonskega pogovora, v katerem je Baldwin hčerko označil za nevzgojeno, nepremišljeno malo svinjo, ker se ni oglasila na vnaprej dogovorjen klic. Kot so takrat poročali ameriški mediji, je posnetek pricurljal v javnost med burno ločitvijo in bitko za skrbništvo s Kim Basinger ter šokiral svetovno javnost. Baldwin se je pozneje večkrat javno opravičil in priznal, da ga je incident pahnil v hudo osebno krizo ter da je bil celo na robu samomora. Ireland je očetu sčasoma odpustila, njuno spravo pa je pospremila tudi z značilnim humorjem – kot so zapisali tabloidi, mu je nekoč podarila žar v obliki prašiča, s čimer je ironizirala boleč dogodek iz preteklosti.

Skupaj tudi pred kamerami

Lani se je Ireland pojavila v družinskem resničnostnem šovu The Baldwins, skupaj s svojo hčerko in mačeho Hilarijo. Prav ta oddaja pa je dodatno razgalila tudi napetosti v Baldwinovem zakonu, o katerih se v zadnjih letih veliko ugiba.

icon-expand Hilaria in Alec imata pestro družino FOTO: Profimeda

Javna poniževanja in nelagodje gledalcev